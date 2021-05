Les Fossoyeuses - Taina Tervonen - critique du livre

Résumé : La Bosnie-Herzégovine n’a pas fini d’exhumer tous ses cadavres, et la guerre entre communautés dont chacune rejette la responsabilité sur l’autre continue de faire des ravages. Taina Tervonen s’insinue avec un humanisme sans distinction dans les interstices du silence qui sape les fondements d’une coexistence fragile.

Critique : En 2010, la journaliste Taina Tervonen se rend en Bosnie-Herzégovine, où l’on trouve encore des charniers datant de la guerre des Balkans (1991-2001) qui a fait cent mille victimes, dont dix mille disparus. C’est à Prijedor, au nord-ouest du pays, que la documentariste rencontre Senem, une anthropologue judicaire bosniaque qui, en combinaison et les mains dans la boue collante, déterre les neuf cents corps de la fosse commune avec son équipe. Elle fait aussi la connaissance de Darija, l’enquêtrice serbe qui collecte les échantillons d’ADN auprès des parents de disparus. L’une travaille avec les morts, l’autre avec les vivants, et le même silence les réunit, celui des corps parfois non identifiables, celui des familles traumatisées qui préfèrent oublier, et dont les secrets douloureux sont enterrés avec les défunts.

Durant plusieurs mois, et dans une odeur tenace, Taina Tervonen assiste au processus complet, de l’exhumation à l’identification des cadavres dans un hangar transformé en morgue improvisée, jusqu’aux funérailles nationales récupérées par des politiques sans vergogne. Elle interroge, écoute, fait part de ses propres questionnements et affects, relate les entretiens laborieux avec les proches, le mutisme des survivants, les divisions rémanentes au sujet d’une guerre qui ne fait l’objet d’aucun consensus. Son récit rassemble les communautés serbe, bosniaque et croate dans un même effort de deuil et de reconnaissance ; ici, les protagonistes sont avant tout des hommes et des femmes face à des os et des chairs en décomposition, autant d’histoires individuelles que la barbarie collective a traversées et qu’il est urgent de collecter pour œuvrer à un savoir scientifique et historique.