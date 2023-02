Les Gardiennes de la planète - Jean-Albert Lièvre - critique

Résumé : Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes organise son sauvetage, nous découvrons l’histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre planète depuis plus de cinuante millions d’années.

Critique : Les premiers mots de ce documentaire sont aux baleines elles-mêmes. Le film s’ouvre en effet sur le cri si connu et fascinant du plus ancien animal des mers, se mêlant avec brio à des chansons contemporaines. Les Gardiennes de la planète élève le genre du document animalier. Jean-Albert Lièvre ne se contente pas de filmer ces merveilleux mammifères marins. Il s’inspire d’un conte auquel il cherche à donner vie à travers les déambulations paisibles des monstres de graisse. Parfois, l’image se détache totalement de la réalité, comme si le film nous plongeait dans un tableau de peinture vivante ou un exercice savant d’images de synthèse.

Le compère bien connu de Nicolas Hulot dans ses pérégrinations naturelles, s’engage sur un récit autant poétique que mystique. Parfois, la caméra qui affleure le corps des baleines semble s’être élevée au-dessus du ciel. Le réalisateur nous fait perdre tous les repères en matière de perspective et sensation. Les images criantes d’écume émerveillent autant qu’elles nous font perdre tout sens de la réalité. Ainsi, Les Gardiennes de la planète s’affirme comme un objet de cinéma tout autant visuel, sonore, musical et littéraire. Finalement, les immenses animaux des mer qu’il filme semblent des opportunités à réfléchir sur soi, et à prendre la mesure des équilibres fragiles du monde.

Le plus étourdissant demeure la facilité avec laquelle Jean-Albert Lièvre semble approcher les animaux. Il balaye leur peau, s’amuse à les contourner. Parfois, il les regarde du haut du ciel puis retourne au plus profond des flots, là où les baleines semblent sommeiller. Le long-métrage se veut une formidable machine à rêver destinée aux enfants et à leurs parents. On est happé proprement par ces litres de mer et ce rythme totalement incroyable des poissons géants, constitué de lenteurs, de vitesse et de virtuosité. Le documentariste parvient à humaniser les baleines, à nous les rendre quasiment accessibles et à créer entre elles et le spectateur une sorte de fraternité heureuse. Pour autant, le film ne s’illusionne pas sur la cruauté humaine et des blessures que nous imposons à l’univers et donc à ces êtres fragiles et pacifiques.

Il faut donc s’offrir Les Gardiennes de la planète comme une parenthèse enchantée au milieu de nos vies. Plus qu’un documentaire animalier, Jean-Albert Lièvre a ouvert une fenêtre sur un autre monde plus intérieur où les baleines règnent en déesses.