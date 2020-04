Les grands voisins, la cité rêvée - Bastien Simon - critique

Résumé : Maël, artiste sans papier, Adrien, luthier musicien et d’autres résidents venus de tout horizon, s’organisent pour donner naissance à une utopie moderne en plein cœur de Paris, un village solidaire de près de 2000 personnes : "Les Grands Voisins". À travers leurs trajectoires et celles des membres fondateurs du lieu, le film interroge notre désir et notre capacité à inventer d’autres manières de vivre ensemble.

Critique : Dans le documentaire de Bastien Simon, on découvre la vie des résidents et directeurs de ce village utopique et solidaire en plein cœur Paris, Les Grands Voisins. Il s’agit d’un lieu, mais aussi d’une expérience d’innovation sociale ainsi que d’inclusion collective, qui a été orchestrée pendant toute sa durée par trois associations en coopérative, Aurore, Yes We Camp et Plateau Urbain. Le film nous plonge dans le défi quotidien des travailleurs sociaux, des entrepreneurs, mais aussi des migrants basés sur ce site éphémère. De 2015 à décembre 2017, l’occupation temporaire de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul proposait 600 places d’hébergement à des personnes en situation de vulnérabilité et a permis à 250 associations, startups, artisans et artistes de déployer leur activité dans un environnement inédit.

Cette expérience a donné à tous les acteurs, aux résidents, mais aussi à la population de Paris, l’accès à de nouveaux espaces en plein air, à des lieux de rencontre et à de multiples activités partagées. Pendant deux années, Les Grands Voisins a réussi le pari de partager des valeurs d’hospitalité et de générosité, de créativité, de respect et de solidarité. La caméra de Simon se faufile pendant une heure et demie dans les espaces de partage de cette cité rêvée, toujours dans le respect de ses citoyens. En même temps, ce documentaire engagé sait montrer les enjeux politiques derrière l’expérience de ce lieu, Les Grands voisins, entre revendication d’innovation des politiques sociales et progressive réduction budgétaire des fonds qui lui sont consacrés, au tournant entre la fin de l’ère Hollande et le début de l’époque Macron. En raison de l’urgence sanitaire liée au Covid 19, le film est sorti en e-cinéma le 1er Avril sur le circuit de distribution de la 25ème heure.

