Les Immortelles - Pierrick Laurent, Léa Rossignol - critique

Résumé : La grâce nous offre l’espérance et nous enseigne la beauté. C’est la vie que Marie-Louise, Pascale et Annelise ont décidé de mener. Accepté, fantasmé, rejeté : elles ont choisi de mettre les mains à la pâte, les pieds dans la terre, et de croire à ce mode de vie paysan. Hiver, amour, printemps. Un cycle entre enfance et vieillesse. Elles relatent, sur trois générations et cinquante ans d’évolution, leur histoire et leur vision de l’âme paysanne.

Critique : Écrire et tourner un documentaire peut parfois relever de la facilité, tant le matériel filmique est immédiatement disponible et les moyens pour ce faire sont modestes. Pour autant, il faut avoir quelque chose à regarder et à dire. C’est tout l’enjeu de ce moyen-métrage que de permettre de donner la parole à des femmes, isolées au cœur de la Haute-Loire, bien loin de l’orgueil des villes, du tapage du capitalisme mais aussi des discours pathologiques sur l’exclusion ou la violence familiale. Elles sont simplement trois femmes, de trois âges très différents, qui donnent leur existence, leurs joies, à la culture de la terre et la communion avec la nature.

En ce sens, Les Immortelles est un film nécessaire et urgent. Il montre dans une langue simple, aérée, qui alterne avec des photographies de toute beauté des montagnes auvergnates, des vies possibles, qui font rupture avec la course infinie au gain et à la finance. En quelque sorte, le documentaire témoigne de ce rapport nouveau du monde, et donc de la création artistique, avec les éléments naturels. Le cinéma n’échappe pas à cette vision romantique de la vie où le bonheur réside dans la rupture avec l’industrie et l’abandon à la volupté campagnarde. Les trois femmes témoignent à leur manière d’un parcours d’émancipation sociale où, parfois, elles ont dû faire abstraction de leur féminité pour braver les résistances , les stéréotypes de tout genre. Mais on comprend très vite que le plus grand frein à leur épanouissement dans le métier de fermier demeure elles-mêmes face à la solitude ou la dureté de la terre.

S’il fallait trouver quelques défauts au film, ils résident dans le formalisme assez classique, voire un peu journalistique. Les interviews se succèdent, avec le sentiment dans les regards que les documentaristes sont très près des personnes. Les regards ne peuvent pas s’empêcher de croiser ou de sourire à l’œil de la caméra, faisant faillir le propos dans le registre télévisuel. Mais il faut aussi saluer l’étalonnage d’une très belle qualité et le soin particulier apporté à la lumière, aux couleurs et au son. Finalement, à l’instar de ces trois femmes qui expérimentent leur rapport à la nature, le travail des documentaristes, privés de moyens suffisants, engage une sorte de projet solidaire et social en faveur de la création cinématographique. Cela donne un film généreux, sincère, humainement responsable où, enfin, la part belle est donnée à nos régions du centre de la France.