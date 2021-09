Les lanceurs de feu - Jan Carson - critique du livre

Résumé : À Belfast, l’été 2014 restera dans les mémoires comme celui des Grands Feux. Bien avant les foyers traditionnellement élevés à l’occasion de la parade orangiste du 12 juillet, de gigantesques incendies illuminent la ville en toute illégalité, ravivant le spectre des Troubles. Jan Carson choisit les trois mois de cette saison si particulière pour confronter le quotidien de deux pères de famille, l’un et l’autre rongés par l’angoisse. Jonathan Murray, médecin, ne cesse de se remémorer la nuit de garde pendant laquelle il n’a pu résister à la voix enchanteresse d’une femme qui le hante désormais. Élevant seul leur enfant, il oscille entre le ravissement et la terreur de découvrir sur le petit visage inoffensif l’empreinte de sa fascinante génitrice… Quant à Sammy Agnew, ancien paramilitaire loyaliste, il tremble de devoir s’avouer que, sur la vidéo anonyme et virale du « Lanceur de feu » appelant à propager la rébellion, il reconnaît la silhouette de son propre fils...

Critique : Trois livres se mêlent au sein de ce roman, ancré dans un Belfast consumé par les flammes des Grands Feux de l’été 2014, illuminés de leurs lueurs à la fois chaudes et macabres. Cette toile de fond est davantage qu’un simple décor et grignote les deux autres récits, en créant un cadre mouvant qui interagit avec les protagonistes et leur histoire. En contrejour, se dessine la silhouette de deux pères effrayés par leur enfant. Sammy et Jonathan ont peu en commun, si ce n’est cette crainte dévorante lorsqu’ils observent ceux qui partagent leur sang, lanceurs de feu en puissance, au sens littéral et imagé. Que deviendront-ils avec les années ? L’une n’est encore qu’un bébé gazouillant, mais dont le charisme ne trompe pas son père ; l’autre est un adolescent torturé, rongé par une rage que Sammy, activiste pendant les Troubles, lui a transmise bien malgré lui. Les deux hommes tentent à la fois de les protéger du monde et de protéger le monde du brasier flambant dans leur cœur, menaçant de contaminer l’Irlande du Nord.

Ce pays, avec ses mythes et ses blessures encore à vif, palpite derrière les mots de Jan Carson, prend vie peu à peu, animé par les incendies à peine maîtrisés et par ces personnages qui se croisent et se font écho, représentatifs des habitants de Belfast qui se frôlent sans se voir. L’atmosphère lugubre et fantasmagorique, créée par les flammes illuminant le ciel et grisant l’atmosphère, est soulignée par le fantastique qui affleure à la surface des Lanceurs de feu. Des hommes et des femmes différents, comme venus d’ailleurs, hantent le roman, rappel de l’instabilité magique de la ville. Pourtant, malgré l’acuité avec laquelle s’esquisse la psychologie des héros, malgré la vivacité des images nées de la langue de l’auteure, le roman manque sans doute de cohérence, d’harmonie, ces trois histoires se répondant de loin, sans que ces liens n’acquièrent une vraie stabilité, davantage de matérialité.