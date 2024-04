Les maîtres Hollandais, de Vermeer à Van Gogh – Valérie Mettais - critique

Résumé : « Les maîtres Hollandais, de Vermeer à Van Gogh » met en parallèle trois grands peintres des Pays-Bas : Vermeer, Rembrandt et Van Gogh. Des articles présentent les siècles où ils ont vécu et analysent certaines de leurs toiles.

Critique : Si vous ne pouvez vous rendre à Bordeaux et parcourir le Bassin des Lumières avant le 5 janvier 2025, ce recueil vous aidera à découvrir à quoi peut ressembler une "exposition numérique et immersive".

Le livre se découpe en trois grandes parties, une par peintre : Vermeer, Rembrandt et Van Gogh. Chacune commence par un article de présentation, puis enchaîne des reproductions de certains éléments des toiles et des photos du Bassin des Lumières. Plusieurs peintures sont commentées dans un court texte. C’est un plaisir de découvrir et de réfléchir aux parallèles entre les œuvres de ces trois maîtres, percevoir ce qui les rapproche, ce qui les éloigne, les genres auxquels ils se sont essayés et ceux qu’ils n’ont cessé d’explorer.



L’ouvrage, entre les articles de Valérie Mettais, fait la part belle aux reproductions et aux photos du Bassin des Lumières. Des détails de certaines peintures, présentés pleine page ou des moments de l’exposition étalés sur des doubles pages, donnent une véritable idée du travail des peintres et de ce que nous propose cet événement bordelais, avec un mapping des toiles sur les murs de ce bassin naval, reconverti en lieu culturel. Les images sont de bonne qualité et l’on peut rester des heures à examiner une peinture. Notons qu’à côté des trois grands artistes exposés, d’autres peintres sont aussi intégrés au gré des chapitres.

Les maîtres Hollandais, de Vermeer à Van Gogh est un catalogue qui nous offre un bel aperçu de l’exposition du Bassin des Lumières et remet en perspective certaines toiles de grands artistes des Pays-Bas. Un seul regret à propos de ce livre : il est trop court !