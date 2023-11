Les matins doux : Simone de Beauvoir & Nelson Alren – Ingrid Chabbert, Anne-Perrine Couët – la chronique BD

Résumé : 1947. Simone de Beauvoir est invitée aux États-Unis par l’Institut français afin d’y donner des conférences. Arrivée à Chicago, elle prend contact avec Nelson Algren, qui lui a été recommandé par une amie, pour découvrir la ville. Loin de l’hôtel luxueux où elle loge, le fougueux écrivain lui fait découvrir les bas-fonds de la ville, à la découverte des clubs où l’on joue du jazz et des bars à la clientèle peu recommandable. Simone de Beauvoir se prend au jeu et la passion entre les deux est immédiate. S’en suivent des nuits torrides, des retrouvailles ponctuelles au fil des disponibilités de Simone, et un voyage tumultueux sur le continent américain…

Critique :Si la relation libre entre Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre est bien connue, celle entre l’autrice du Deuxième sexe et Nelson Algren l’est beaucoup moins. Jean-Paul Sartre constitue d’ailleurs un spectre dans la relation entre les deux amants, tant Simone de Beauvoir s’avère partagée entre sa fidélité pour le philosophe français et sa passion pour Algren. La correspondance entre les deux amants a cependant été conservée et fait l’objet d’une publication, sur laquelle s’appuie l’album.

Ingrid Chabbert, Anne-Perrine Couët / Steinkis

L’attirance mutuelle entre les deux amant s’avère à la fois intellectuelle et charnelle, comme le montre très bien Anne-Perrine Couët qui représente des scènes de sexe douces et passionnées. Simone de Beauvoir apparaît comme une femme libre, à la sexualité émancipée, capable sans s’émouvoir de se donner à un homme. La distance géographique pèse toutefois sur la relation entre les deux amants : Nelson Algren souffre notamment des départs de Simone, qui rentre régulièrement en France, et de la présence de Sartre dans la vie de cette dernière, Simone apparaissant à cet égard plus mature. Algren n’envisage pas pour autant de quitter Chicago, d’où il tire son inspiration. Ses romans comme Le matin se fait attendre ou Le désert du néon mettent ainsi en scène des gangsters typiques de Chicago, et la vie dissolue d’Algren – lui-même amateur d’alcool et de jeux de hasard – constitue une puissante source d’inspiration.

La relation entre Algren et De Beauvoir correspond à l’époque la plus créative de la carrière de ces deux intellectuels : De Beauvoir tire de ses conversations avec Algren des idées – en particulier la comparaison entre la condition des femmes et des populations noires aux États-Unis – qui nourrissent Le deuxième sexe, quand l’écrivain américain publie en 1950 son chef d’œuvre, L’homme aux bras d’or. Ces échanges sont bien retranscrits dans l’album, qui met en images l’univers que se construit ce couple peu commun. D’une grande lisibilité graphique grâce au trait fin et aux aplats de couleurs de sa dessinatrice, l’album séduit par la reconstitution des décors de l’époque.

Troisième album de la collection « Dyade » consacré à des couples emblématiques après Derrière le Rideau et Les choses sérieuses, Les matins doux offre un regard tendre et humain sur Simone de Beauvoir, modèle de femme libre au milieu du XXe siècle.