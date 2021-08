Les Amies de Papier T.5 . Quinze ans pour la vie – Christophe Cazenove, Ingrid Chabbert, Cécile, Sandrine Cordurié - la chronique BD

Résumé : Le tome 5 de Les Amies de Papier T.5 nous ramène aux côtés de Charlotte et Meï, qui continuent chacune leur vie tout en gardant un lien épistolaire fort. Amours déçues, passions naissantes, relations familiales sont au programme de ce cinquième tome tandis que les deux adolescentes commencent une nouvelle année scolaire.

Charlotte et Meï se retrouvent par hasard confrontées à la même situation : leur père décide de leur parler des rapports avec les garçons. Ces scènes cocasses et drôles préfigurent des moments plus tristes et d’autres très magiques.

On retrouve dans ce nouveau tome toute la force de cette série : les tranches de vie, la tendresse, les difficultés, et enfin l’amitié plus forte que tout, qui ne sauve pas des graves ennuis mais qui aide à digérer les coups durs. Charlotte et Meï grandissent. Selon le principe de cette histoire, chaque opus est consacré à une nouvelle année de leur vie et de leur amitié. Mais loin des drames sociaux, des récits d’aventure épique, des tragédies contemporaines, c’est avec un plaisir incroyable que l’on se plonge dans ce quotidien simple mais riche en émotion. Chaque petite joie, chaque petite déception de ces existences au jour le jour est l’occasion de bonheurs et de malheurs forts pour les protagonistes, mais aussi pour nous.

Cette série, par sa simplicité apparente, et par les thèmes graves qu’elle aborde, est tout simplement une belle réussite. Que nous réservent Meï et Charlotte pour leur seize ans ? Nous avons hâte de le savoir.

Christophe Cazenove, Ingrid Chabbert, Cécile, Sandrine Cordurié / Bamboo

Les dessins de Cécile parviennent à marquer sur les visages l’empreinte du temps qui passe. Nous reconnaissons toujours les personnages de cet univers, mais ils grandissent. C’est aussi un des charmes de cette BD : s’ancrer dans la vraie vie. Loin des héroïnes qui ne prennent pas une ride au cours de leurs cinquante aventures, les deux jeunes filles vieillissent, et c’est par ce réalisme qu’elles nous sont proches. Chaque année, quand nous les retrouvons, elles ont un an de plus. Et nous apprenons ce qui est arrivé lors de cette année. L’alternance entre les récits courts et les pages de lettres - toujours émaillées d’objets liés aux moments évoqués, de photos - fonctionne très bien. Le style des missives évolue aussi avec les années. Les couleurs de Sandrine Cordurié marque cette douceur de vivre, elles sont présentes mais se font discrètes et varient de palette selon les lieux où se déroule l’action.

Ce qui nous manque peut-être un peu, qui pourrait transparaître par le dessin et que l’on sent moins ici, c’est le rythme des saisons au fur et à mesure que l’année passe. Les gros soleils d’été, les pluies d’automne, les arbres hivernaux dépouillés de leurs feuilles, la grisaille de certains jours de printemps. Même s’il n’y a plus de saison aujourd’hui, il reste quelques marqueurs forts, dont l’absence se ressent dans ce volume, surtout du côté de Charlotte, où la nature est très présente. C’est une petite remarque, mais devant une si belle série, on ne peut qu’avoir envie d’aider à la rendre encore meilleure.

Les Amies de Papier T.5 : quinze ans pour la vie marque une nouvelle étape pour les deux jeunes filles. Charlotte voit le théâtre prendre de plus en plus de place dans sa vie, et Meï subit un grand bouleversement amoureux. Mais il y a bien plus encore à découvrir dans cet épisode.