Derrière le rideau - Sara del Giudice - la chronique BD

Résumé : Un village de Provence à la fin des années 1930. Yaël et Émilie vivent heureuses, mais le paysage s’assombrit avec la maladie puis le décès de leur maman et le remariage de leur père. La guerre et les lois antisémites fragilisent encore davantage l’existence des deux fillettes, juives par leur mère.

Sara del Giudice / Dargaud

Sara del Giudice signe une fiction imprégnée de l’existence de ses grand-parents, mais située du point de vue de Yaël, personnage manifestement créé pour le récit. Il en découle une sensation d’immersion permanente et totale, comme si nous plongions dans un journal intime adapté en bande dessinée. Nous suivons les hauts et les bas des deux sœurs et, surtout, les pensées de Yaël et les regards qu’elle porte sur ce qu’elle vit, l’absence de sa mère, sa judéité et les conséquences concrètes de la guerre et des actions qui en résultent.

Sara del Giudice / Dargaud

L’aspect immersif comme les près de cent trente pages de bande dessinée - complétées par dix de dossier de mise en perspective - peuvent parfois entraîner un certain décrochage. Il n’empêche que ce récit rend compte avec justesse et finesse d’une insouciance enfantine balayée progressivement par les épreuves et l’innommable. Le dessin aux belles rondeurs et aux couleurs automnales apporte une douceur qui accentue l’impact des situations et événements narrés.

Sara del Giudice / Dargaud

Au final, cet album est à glisser entre de nombreuses mains, jeunes ou moins jeunes.

Sara del Giudice / Dargaud