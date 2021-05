Les nerfs à vif - Martin Scorsese - critique

Résumé : Max Cady (Robert de Niro), après une dernière séance de musculation dans sa cellule, est libéré après quatorze ans de prison. Très vite, il rejoint la ville d’Essex en Caroline du Nord, où vit avec sa famille Sam Bowden (Nick Nolte), l’avocat qui l’a jadis défendu.

Critique : Une fois n’est pas coutume, Martin Scorsese se livre à l’exercice du remake. Une première version portant le même titre a en effet été tournée en 1962 par Jack Lee Thompson, avec Gregory Peck dans le rôle de l’avocat et Robert Mitchum dans celui du repris de justice. D’ailleurs, le cinéaste ne s’est pas privé de demander à ces deux acteurs de faire une apparition qui, semble-t-il, leur a été très plaisante.

Pourtant à l’aise dans le genre, le cinéaste s’est quelque peu laissé aller à des excès scenaristiques qui ne lui ressemblent pas. Cette impression est due en partie à l’interprétation, tout de même excessive, de son acteur favori qui grimace beaucoup et roule un peu trop des mécaniques. De plus, les rebondissements sont à la fois attendus et un poil trop spectaculaires, particulièrement vers la fin.

On retrouve néanmoins les obsessions habituelles du réalisateur : le sentiment de la faute et la rédemption par le truchement du personnage de Max Cady, psychopathe qui se dit investi d’une mission divine et punitive.

Le long métrage en soi n’est pas désagréable à suivre, mais reste bien en dessous des productions auxquelles le cinéaste est coutumier. Les obligations du cahier des charges, afférent à l’exercice du remake hollywoodien, à partir d’une histoire qu’il n’a ni écrite, ni produite, l’ont peut-être gêné pour un film voulu par Robert De Niro. Celui-ci devait initialement être réalisé par Steven Spielberg qui était déjà passé à autre chose, avant même de l’entreprendre.

Jamais avare de surprises dans ses choix, le réalisateur tournera tout de suite après un mélodrame en costumes. Ce sera Le Temps de l’innocence (The age of innocence 1993), avec Daniel Day Lewis et Michelle Pfeiffer