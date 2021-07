Les Nouveaux mutants - Josh Boone - critique

Résumé : Cinq mutants adolescents apprennent à maîtriser leurs pouvoirs et à vaincre leurs peurs, dans un hôpital psychiatrique où ils sont retenus contre leur gré. Alors que quatre d’entre eux y vivent déjà, Danielle Moonstar fait irruption, et son arrivée semble être synonyme d’hallucinations traumatisantes pour les autres pensionnaires…

Critique : On aura attendu Les Nouveaux mutants. Au point que c’était devenu le running gag de ces deux dernières années. Dès que le film trouvait une date de sortie, un élément extérieur venait systématiquement la repousser, si bien qu’on a longtemps cru le découvrir en streaming. Mais Disney, dans ce cas, semble avoir fait preuve de moins de frilosité qu’avec Mulan. Malgré une pandémie et la sortie la plus attendue de l’année en simultané (Tenet de Christopher Nolan), le voilà dans les salles obscures.

Et ce n’est pas une grande réussite. Sans être un désastre, loin de là, avec ses nombreuses qualités, qui en font un film assez attachant, loin d’être désagréable.

Tout d’abord, il s’agit d’un pendant des X-Men qui, c’est à saluer, possède une certaine personnalité, par exemple dans sa mise en scène. Ce n’est pas le cas de tous les films de super-héros. D’ailleurs… il ne s’agit pas réellement d’un film de super-héros. L’œuvre est plutôt vendue comme un long métrage horrifique pour adolescents, thématiquement lié au monde des Marvel. Et cela se voit : effectuée en décors réels, la réalisation possède une saveur bien à elle, ne ressemble pas vraiment au reste de la saga. Cela n’a l’air de rien, mais c’est déjà un petit vent de fraîcheur.

Ensuite, Les Nouveaux mutants attache de l’importance au développement psychologique de ses personnages. Sans atteindre des sommets, le processus d’identification aux cinq protagonistes fonctionne. Ainsi, on a vite fait de prendre parti pour eux, ce qui assure une implication totale du spectateur. Cet élément est largement renforcé par des dialogues qui, s’ils frôlent souvent le cliché, ne manquent pas de sincérité. Car le positif est là : Boone parvient à raconter les affres de l’adolescence, jusqu’à traiter directement du désir qu’ont certains de partir, de quitter un monde devenu trop hostile. Cette sensation est parfaitement retranscrite, notamment grâce à une scène, qu’il fallait oser montrer : un désir de suicide adolescent, filmé sans concession, en début de film.

Si on ajoute à cela un travail intéressant sur la lumière, qui renforce cette saveur particulière et différente des autres X-Men, on obtient un début de belle surprise. Toutefois, l’œuvre se heurte à plusieurs écueils.

Impossible de ne pas évoquer la mention PG-13 dont elle fait l’objet (déconseillé aux moins de 13 ans aux USA). PG-13, « seulement ». En effet, impossible pour la production de rendre le long métrage Rated 17 (interdit aux moins de 17 ans, non accompagnés d’un adulte aux USA), afin de ne pas se couper de son cœur de cible là-bas, c’est à dire les teenagers… Or, pour un film d’horreur, le rendu est particulièrement lisse, à cause de cette classification. On a plus affaire à un spectacle qui lorgne sur le fantastique, aux atours horrifiques, qu’à une véritable épouvante.

La peur, en effet, est la grande absente d’une histoire dont elle est pourtant la thématique. En cause, notamment, le rendu visuel particulièrement aseptisé des pires cauchemars de nos adolescents. Voilà le spectateur sorti de l’écran, dès lors qu’un monstre lisse, inexpressif et sans présence physique se tourne vers lui. Il a beau crier, sa menace n’a rien de tangible. Ce genre d’ineptie permet en revanche à cette production d’être vue par tous les adolescents américains. Et encore ! Qui oblige les studios à se passer des costumes ou des maquillages qui pourraient parfaitement faire l’affaire ?

Outre les problèmes liés aux effets numériques, Les Nouveaux mutants ne peut pas résister à la tentation d’un dernier acte tout à fait classique, impliquant, comme à chaque fois, un énorme monstre numérique, lui aussi sans réalité physique. Beaucoup de bruit, beaucoup d’effets sans doute très chers, mais bien peu d’impacts.

De plus, un certain nombre d’incohérences irriteront les spectateurs les plus attentifs (et exigeants). Une femme, absolument seule, pour encadrer cinq adolescents incontrôlables et qui, en conséquence, peuvent faire ce qu’ils veulent une fois qu’elle dort ? Idée dangereuse, mais soit. Le vrai problème central du récit est le suivant : nos cinq camarades auront eu, jusqu’à ce qu’ils décident enfin de le faire, mille occasions pour se libérer de la pression exercée par leur geôlière ! L’incompréhension guette, et même en suspendant son incrédulité, difficile de comprendre les personnages.

Finalement, quelques dialogues et retournements de situation assez téléphonés auront eu raison d’une tentative honorable à la base. Elle ne restera malheureusement pas dans la mémoire collective, malgré une morale très classique, mais assez joliment formulée.