Les passagers tome 3, Prescience - Julia Brandon - critique

Résumé : Un corps retrouvé en pleine forêt, une identité impossible, un passé qui refuse de disparaître… Lorsque Gustave Drime apprend que l’ADN du cadavre correspond au sien, sa vie bascule dans un cauchemar inexplicable. Qui est cet homme qui lui ressemble tant ? Et pourquoi certains indices semblent défier les lois du temps ?

Critique : Ce dernier volet apporte des réponses aux questions laissées en suspens tout en offrant une réflexion profonde sur le deuil, l’identité et les dilemmes moraux qui traversent ses protagonistes.

Dès les premières pages, l’on est plongé dans une atmosphère pesante. Les personnages, déjà éprouvés par les événements précédents, doivent affronter de nouvelles pertes et des décisions cruciales. L’autrice ne les ménage pas, pas plus qu’elle ne ménage ses lecteurs, explorant avec justesse la douleur de l’abandon et la difficulté du pardon. À travers Gustave, héros de cet opus, Julia Brandon illustre avec finesse la lutte intérieure entre culpabilité et résilience​. Le développement psychologique des personnages constitue l’un des points forts du roman. Gustave est hanté par ses erreurs et les conséquences de ses choix, notamment en ce qui concerne son double et la menace qu’il représente. La complexité des relations familiales est mise en exergue, notamment dans les tensions entre Gustave et sa sœur, ou encore la relation fragile entre Victor et son père​. Ces conflits sont d’autant plus poignants qu’ils résonnent avec des enjeux universels : le besoin de reconnaissance, la peur de l’abandon et la quête de vérité.

Ce tome 3 de la saga brille par son rythme bien dosé. Les moments de tension alternent avec des instants plus introspectifs, permettant au lecteur d’assimiler la complexité du récit sans se perdre. L’auteur joue habilement avec le suspense, distillant des indices au compte-gouttes et maintenant une tension narrative jusqu’aux dernières pages. L’enquête menée par Huŏ sur l’identité de Poema et les secrets dissimulés par certains protagonistes apportent une touche de mystère supplémentaire, renforçant l’attachement du lecteur à l’histoire​.

Julia Brandon confirme son talent pour la narration en alternant descriptions poétiques et dialogues percutants. Ses phrases, souvent courtes et incisives, accentuent le dynamisme du récit, tout en renforçant l’impact émotionnel des scènes les plus dramatiques. La symbolique est également omniprésente, notamment à travers les éléments naturels comme le vent et l’eau, qui viennent appuyer la détresse des personnages​. Si certaines questions restent en suspens, laissant place à l’interprétation du lecteur, ce dernier tome apporte une conclusion satisfaisante et cohérente à la saga. Il souligne avec force les thématiques de l’acceptation de soi et du poids des choix. L’émotion est omniprésente, et certains passages laissent une empreinte durable, témoignant de la capacité de l’autrice à jouer avec les émotions de son lectorat​.