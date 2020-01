Les professionnels - la critique du film

Résumé : 1917, Nouveau Mexique. Grant, un riche homme d’affaires (Ralph Bellamy) convoque contre une promesse de gros pactole, quatre spécialistes de la guérilla pour sauver sa femme Maria (Claudia Cardinale) kidnappée et emmenée au Mexique par un rebelle mexicain devenu escroc, Raza (Jack Palance). Des quatre hommes, Rico, stratège militaire (Lee Marvin) sera le chef de l’expédition. Bill (Burt Lancaster), as des explosifs sera sorti de prison pour l’occasion. Hans (Robert Ryan), connaisseur en chevaux et Jacob (Woody Strobe), éclaireur hors pair, complètent le quatuor.

Notre avis : Si le film emprunte aux codes du western, il les détourne pour en faire un récit acide, avec des héros vieillissants qui ne fonctionnent que par l’appât du gain. Tout au moins, c’est ce que l’on pensera au début. Le scénario est plus complexe qu’il n’y paraît : les bons ne seront pas forcément ceux que l’on croit. Les quatre mercenaires ont chacun un lourd passé et ne sont pas sans faiblesses, mais qu’ils se gardent bien d’exposer.

Rico ne s’est jamais remis de la mort de sa femme, assassinée par des Américains à la solde de la Révolution mexicaine. Bill, sous ses dehors d’homme à femmes, est un véritable cœur d’artichaut. Hans le taiseux voue une passion aux chevaux et Jacob est aux petits soins pour ses camarades.

L’image de la femme est aussi loin de l’imagerie habituelle du western. Chiquita (Maria Gomez), qui seconde Raza, n’hésite pas à chevaucher avec un groupe d’hommes sanguinaires et à tuer de sang-froid ses ennemis. Maria (Claudia Cardinale), que l’on croit la femme injustement kidnappée, s’avérera un personnage beaucoup plus trouble qui sait se défendre et défie les hommes avec un regard noir terrible.

Richard Brooks donne une couleur sombre et ironique à cette histoire qui se déroule quasi exclusivement au milieu du désert. Ce cinéaste, ancien scénariste, a toujours su débusquer des sujets prêtant à la réflexion. Il est l’un des premiers dans le cinéma hollywoodien, avec Robert Aldrich et Sam Peckinpah, à utiliser le western différemment, en lui insufflant une dimension cynique et désabusée.

Les quatre acteurs principaux choisis avec soin (tous relativement âgés) sont parfaits et se complètent idéalement. Quant à Claudia Cardinale, qui n’apparaît qu’à la seconde moitié du film, elle est éblouissante dans ce personnage d’une fierté sauvage.