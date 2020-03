Les ritals - la chronique du spectacle

Résumé : Bruno Putzulu incarne les personnages de François Cavanna, qui nous raconte son enfance de petit italien émigré.

Notre avis : Bruno Putzulu déploie une énergie folle, vibrionnante, décuplée par l’émotion qu’il crée et dont il se nourrit pour habiter tous les personnages : l’enfant, le père, la mère, les Français et toute une galerie d’humains hauts en couleurs, d’origines diverses, avec une vocation identique : déambuler dans la vie.

Il se donne sans compter, communicant une chaleur méditerranéenne, pour raconter la froideur que le petit Cavanna a ressentie lors de son arrivée en France, dans les années 30. Mais c’est toujours avec un regard bienveillant, à hauteur d’enfant, muni de cette innocence qui se confronte à la bêtise, à la curiosité, à l’incompréhension, à la joie aussi.

A la fois drôles et émouvants, les personnages défilent dans une histoire qui se déroule il y a plus de quatre-vingts ans, mais qui trouve tellement d’échos aujourd’hui. Éternelle répétition de l’Histoire et des histoires d’hommes.

Le récit est avant tout une déclaration d’amour pour son père... et parfois aussi pour sa mère. En effet, la figure paternelle est omniprésente dans les souvenirs, sublimée sur scène à travers un bleu de travail suspendu. L’idée est excellente. Les scènes où le petit garçon marche à côté de son père sont saisissantes, pleines d’entrain et de liesse mélancolique. Le sourire d’enfant malicieux respire la joie de vivre, avec beaucoup de justesse. Bruno Putzulu est assurément un grand comédien, qui mêle gestuelles, démarches et expressions idoines. L’accordéon de Grégory Daltin accompagne efficacement l’histoire, assure des ruptures et des intermèdes, en entourant le comédien tout au long de ses mouvements.

Le décor se compose d’une table, couverte d’une nappe cirée par des fleurs fanées mais aussi de trois chaises et d’une ampoule suspendue par un fil ; bref, c’est fidèle à ce que décrit le co-fondateur de Charlie Hebdo. La mise en scène de Mario Putzulu habille l’ensemble, l’amplifie, le caractérise.

Le tour de force de François Cavanna et de Bruno Putzulu, c’est d’arriver à traiter des sujets difficiles de façon malicieuse.

Ce spectacle vous colle le sourire aux lèvres pendant quatre-vingt dix minutes.