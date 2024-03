Les Rois de la piste - Thierry Klifa - critique

Résumé : Rachel, sorte de Ma Dalton, a élevé ses fils Sam et Jérémie, et son petit-fils, Nathan, dans le culte de l’arnaque. De plans foireux en petits larcins, cette sympathique famille de bras cassés court toujours après le gros coup. Chance ou fatalité, lors d’un cambriolage, ils volent sans en connaitre sa valeur, une toile de Tamara de Lempicka. Céleste, une détective rusée et charmeuse, et Gauthier, son fidèle acolyte, se lancent à leur poursuite...

Critique : Ça commence par un cambriolage qui aurait pu réussir, si le propriétaire, allergique à l’ail, n’avait pas dû envoyer quelqu’un à toute vitesse chez lui récupérer un médicament, laissant l’un des escrocs filer avec une œuvre de peinture cotée à près de cinq millions d’euros. Les Rois de la piste met en scène une famille de malfrats plus proches des Dalton que de puissants parrains. Cette carrière qui se transmets de père en fils, et surtout de mère en fils, pourrait continuer à leur réussir s’il n’y avait pas eu un trou dans la raquette avec ce tableau disparu dans les mains du frère cadet et l’incarcération du petit-fils.

Pour son cinquième long-métrage, Thierry Klifla s’attaque à la comédie. Le réalisateur sait y faire avec les grands acteurs français, comme Nicolas Duvauchelle qui le suit depuis longtemps dans ses aventures cinématographiques. Cette fois, en mère juive à la tête de la smala de bras cassés, le réalisateur n’a pas fait appel à Catherine Deneuve mais à une non moins grande comédienne, Fanny Ardant. Le metteur en scène emmène ses acteurs dans des rôles de composition, totalement à l’opposé de ce qu’on avait l’habitude de voir au cinéma. Duvauchelle interprète le jeune frère qui a décidé de vivre son changement de sexe, Mathieu Kassovitz un voleur dépressif depuis l’incarcération de son gamin et Laëtitia Dosch une inspectrice embauchée par un compagnie d’assurances pour retrouver des peintures disparues. Les acteurs semblent s’amuser follement dans ce récit où rien n’est vraisemblable, sauf au cinéma où brusquement, les choses même les plus décalées deviennent réelles.

Copyright Manuel Moutier - 2023 - NOLITA CINEMA

Franchement, si la comédie est un art difficile au cinéma, Thierri Klifa fait la démonstration qu’il réussit dans ce genre. La mise en scène fait œuvre d’un véritable sens du rythme de l’à-propos. Les comédiens, il faut le dire mis en valeur par des costumes tout à fait incroyables, s’invitent dans ce récit loufoque avec un naturel à couper le souffle. Fanny Ardant avec son grain de voix inimitable se transforme en une mère déterminée à protéger sa famille et surtout à faire durer le capital de notoriété et de vols sur plusieurs générations. Ben Attal se révèle à son tour comme un acteur très punchy, donnant la réplique à des interprètes déjà très expérimentés sans la moindre hésitation. On finit par s’attacher réellement à ces personnages qu’on n’aimerait peut-être pas rencontrer d’ailleurs dans la réalité.

Jusqu’au bout du film, le réalisateur ne perd pas une seconde pour amuser son spectateur. Il est de bon ton d’ailleurs de rester jusqu’au générique de fin où Fanny Ardant elle-même chantonne sur la musique d’Alex Beaupain. Les dialogues sont piquants à souhait, redonnant au cinéma le goût pour des répliques inoubliables. L’occasion est faite pour rappeler qu’un film , surtout une comédie, est le résultat d’un scénario corseté, d’un choix de comédiens adapté, et du génie d’une mise en scène qui sait capter les émotions et le bon mot.

Copyright Manuel Moutier - 2023 - NOLITA CINEMA

Les Rois de la piste offre un film rythmé et espiègle qui, on l’espère, saura donne l’envie aux spectateurs de décoller de leur fauteuil de télévision pour se faire une toile. Il rend surtout hommage au métier d’acteur, à travers ces portraits hauts en couleur, dignes d’une bonne comédie de boulevard voire d’un texte de Marivaux.