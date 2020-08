Les roses fauves - Carole Martinez - critique du livre

Résumé : Alors qu’elle se rend dans un petit village breton afin de retrouver l’inspiration pour son prochain roman, la narratrice va faire la rencontre de Lola une drôle de factrice. De cette rencontre hasardeuse va pourtant naître une belle amitié entre les deux femmes qui va leur permettre de renouer, l’une avec son passé et l’histoire de sa famille, et l’autre avec l’histoire qu’elle tente en vain d’écrire.

Critique : Avec ce nouveau roman, Carole Martinez prouve une nouvelle fois son talent de conteuse en narrant l’histoire de Lola, une jeune factrice coincée dans un passé qu’elle ne parvient pas à surmonter. L’autrice ne se contente pas de dépeindre des personnages, elle raconte des vies, des destins, avec beaucoup d’acuité, alternant constamment moments présents et séquences d’avant. Petit à petit, un glissement s’opère et, plus que la relation d’amitié entre Lola et la narratrice, qu’on imagine être Carole Marinez ou du moins son alter ego, c’est en réalité l’aïeule de Lola, Inès Dolores, qui est évoquée.

En effet, la factrice détient chez elle les cœurs cousus de ses ancêtres et celui d’Inès va se briser, laissant échapper des feuillets où elle raconte sa vie. C’est un parcours hors normes que celui de cette "femme fleure" éprise de liberté, qui aura toujours vécu son existence comme elle l’entendait, dans une époque peu encline au respect du "deuxième sexe". En lisant ces feuillets, les deux amies vont ainsi découvrir un véritable pan de l’histoire des femmes, dans la famille de Lola, et notamment une triste malédiction qui les poursuit depuis plusieurs générations... Pourtant, loin de se laisser submerger par ce passé, Lola va en réalité réussir à s’en défaire et reprendre sa vie en main.

Au-delà d’une chronique absolument passionnante et souvent poignante, Carole Martinez parvient à livrer un roman qu’on peine à lâcher, tant la narration est soutenue par une belle écriture. Le texte prend le temps de poser l’intrigue, mais aussi de développer l’ensemble de personnages qui, bien que parfois secondaires, ont tous leur importance, comme l’énigmatique Mauricette. De plus, l’autrice brouille sciemment les pistes entre fiction et chronique autobiographique, ajoutant une densité supplémentaire au récit. Et elle parvient à rendre les protagonistes d’autant plus attachants que le lecteur a envie qu’ils existent vraiment ; pour les rencontrer par hasard, lors de vacances passées en Bretagne, région de contes et de légendes, dont la présence renforce la caractère fantastique du propos.

Carole Martinez offre l’un des plus beaux romans de la rentrée littéraire, qui embarquera sans nul doute les lecteurs les plus rêveurs et enclins à voir la poésie du monde.