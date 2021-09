Dans la tête de Sherlock Holmes - Cyril Liéron, Benoît Dahan - la chronique BD

Résumé : Comme à son habitude, Sherlock Holmes trompe l’ennui et le temps avec la drogue… L’arrivée d’un agent de police dans son appartement du 221B Baker Street est donc salvatrice ! Celui-ci est accompagné du Dr Herbert Fowler, qui est dans un bien piteux état. Blessé, vêtu d’une chemise de nuit tâchée et déchirée, chaussant une pantoufle de femme, il souffre d’amnésie et ne se rappelle donc rien de sa soirée de la veille, si ce n’est s’être rendu à un spectacle. Menés sur les traces d’une troupe d’artistes chinois, Holmes et le Dr Watson se rendent rapidement compte que le Dr Fowler a miraculeusement réchappé à un enlèvement et qu’il n’est qu’une victime parmi d’autres…

Dans la tête de Sherlock Holmes : l’affaire du ticket scandaleux est un diptyque dont le premier tome est sorti en 2019 et dont le second vient de paraître. Pari plutôt audacieux, Cyril Liéron et Benoît Dahan nous proposent, au travers d’une enquête inédite, de nous montrer comment fonctionne le cerveau du détective et d’où il tire ses incroyables conclusions.

Dans l’imaginaire de Sherlock, son intellect prend donc la forme d’une mansarde où s’entassent d’innombrables bibliothèques et meubles à tiroirs, où ses connaissances sont scrupuleusement classées et étiquetées. Il est ainsi bluffant de voir comment Holmes trouve les indices, en exploite certains directement, comment il les combine entre eux, ou en stocke d’autres dans l’attente de leur utilité. De ce point de vue, le titre de la bande dessinée n’est pas usurpé !

Liéron, Dahan / Ankama

L’histoire et le déroulé de l’enquête sont très classiques : d’indices en indices et de déductions en déductions, Holmes et Watson parcourent Londres et sont confrontés à plusieurs péripéties, jusqu’à résolution finale.

Un premier tome exclusivement consacré à la mise en place de l’enquête aurait pu faire craindre un récit qui traîne en longueur. Mais celui-ci parvient à maintenir le suspens intact et tout trouve sa place dans un second tome davantage consacré à l’action qu’à la réflexion.

Liéron, Dahan / Ankama

L’accumulation des indices (une centaine !) constitue le véritable fil rouge de l’histoire, au sens propre comme au figuré. Omniprésent, se cachant parfois derrière les cases, il sert à guider la lecture, laquelle pourrait sinon s’avérer laborieuse tant la mise en page est élaborée. En forme de tête, de colonnade, de manège, de sablier, de roue… aucun découpage n’a le même aspect !

De petites astuces ludiques sont également disséminées dans les deux tomes. De nouveaux indices apparaissent ainsi en transparence des pages, en les roulant ou en les rapprochant.

Au-delà de la mise en page époustouflante, c’est tout le graphisme qui est un véritable régal pour les yeux. Les dessins sont un foisonnement de détails, de formes, d’angles, d’arabesques, et de petits traits.

Liéron, Dahan / Ankama

Le seul point faible du livre réside finalement dans sa tension dramatique. Car là où l’idée de nous immerger dans les pensées de Sherlock Holmes trouve ses limites, c’est dans la participation du lecteur à l’enquête.

Habituellement, dans les romans policiers, il est jubilatoire de réussir à démasquer le coupable avant les protagonistes. Mais ici, inutile de chercher à doubler le détective dans ses réflexions car nous les partageons en temps réel. Nous sommes donc amenés vers les déductions sans avoir eu le temps d’y réfléchir nous-même.

Liéron, Dahan / Ankama

On pensait avoir tout vu de Sherlock Holmes. Mais avec son concept inventif et son graphisme détonant, Cyril Liéron et Benoît Dahan nous montrent qu’il est encore possible d’être original. Dans la tête de Sherlock Holmes est bel et bien à découvrir !