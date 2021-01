Les temps modernes - la critique

Résumé : Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. Il resserre quotidiennement des boulons. Mais les machines, le travail à la chaîne le rendent malade, il abandonne son poste, recueille une orpheline et vit d’expédients. Le vagabond et la jeune fille vont s’allier pour affronter ensemble les difficultés de la vie...

Critique : Le taylorisme, la division des tâches, le travail à la chaîne, autant en rire, non ? C’est ce que s’est dit Charles Chaplin au début des années 30, au retour d’un voyage de 18 mois dans une Europe en crise où poussaient les nationalismes. Témoin de ses préoccupations sociales, Les temps modernes sortait en 1936, avant d’avoir droit ce printemps à une projection en cérémonie de clôture au festival de Cannes, grâce à sa restauration par les éditions MK2 qui poursuivent ainsi leur excellent travail de rafraîchissement et de mise en perspective de l’œuvre de l’artiste (parallèlement à la sortie en salle et en DVD des Temps modernes, MK2 vient également de publier en DVD La ruée vers l’or et Les lumières de la ville, dont nous vous parlerons bientôt).

Les temps modernes, donc. "Un récit sur l’industrie, l’initiative individuelle et la croisade de l’humanité à la recherche du bonheur", comme le dit le carton au début de ce film pas encore parlant, alors que d’autres l’étaient depuis presque dix ans. Chaplin restait ainsi fidèle à la musique et aux effets sonores, n’introduisant qu’un minimum de voix, dont la sienne, mais dans une chanson en charabia. Fidèle aussi à Charlot, une dernière fois, promu "ouvrier d’usine" et chargé de visser toute la journée des boulons à une cadence croissante. Effet visuel garanti, mais pas autant que dans la scène culte où Charlot se trouve entraîné dans les rouages du "monstre". "Dans l’usine, Charlot impose sa plasticité à l’intérieur d’un décor écrasant, qui le domine, notent Luc et Jean-Pierre Dardenne dans l’un des nombreux et passionnants bonus de cette édition [1]. Les autres ouvriers participent au décor alors que lui échappe à ça. Tout se fissure. Tout se casse. (...) Chaplin ne s’est jamais posé la question : à quoi ça sert, qu’est-ce qu’on fabrique dans cette usine ? Ce qui l’intéresse, c’est le cadre, les boulons. On fabrique quoi ? Cela n’a pas d’importance. On fabrique des images."

Charlot ne restera d’ailleurs pas longtemps dans cette prison des temps modernes : cette forme d’asservissement n’est pas pour lui. Devenu fou, jeté en prison (une vraie cette fois), il rencontre à sa sortie "la gamine", orpheline sans le sou (éblouissante Paulette Goddard), première compagne du vagabond avec laquelle il va tenter de lutter. Chaplin les voyait comme "les deux seuls esprits vivants dans un monde d’automates. Nous sommes des enfants sans aucun sens des responsabilités, alors que le reste de l’humanité est accablé par ses devoirs. Nous sommes libres en esprit." Les temps modernes les laisse seuls, avançant main dans la main vers l’horizon, à la recherche d’un soleil qui brillerait pour tous. Plus de soixante ans plus tard, ils marchent toujours.