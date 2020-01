Les lumières de la ville - la critique du film

Résumé : Charlot vagabond vient en aide à une jeune fleuriste aveugle et se fait passer pour un homme riche. A force de travail il réunit assez d’argent pour que la jeune fille recouvre la vue.

Notre avis : Des personnages officiels discourent en grésillant. Puis ils dévoilent un ensemble statuaire dont le hiératisme est brisé par la présence d’un vagabond endormi : Charlot. En quelques minutes, le célèbre réalisateur pose le cadre, ridiculisant la solennité institutionnelle et le cinéma parlant auquel il opposera, tout au long de son film, un art consommé de la pantomime, porté à son plus haut degré chorégraphique (on pense évidemment à l’extraordinaire match de boxe). La rencontre avec le "wealthy man" maniaco-dépressif est orchestré comme un savant ballet, où, à tour de rôle, sauveur et sauvé tombent à l’eau, avant de sceller une amitié bien erratique : le grand bourgeois ne manifeste son affection que sous l’emprise de l’alcool. A jeun, il redevient le personnage méprisant qui exclut les pauvres sans ménagement. Fidèle à un certain sentimentalisme que d’aucuns lui reprochent, lui préférant la distanciation de son placide rival Buster Keaton, Chaplin noue et dénoue les fils d’une romance qui fit pleurer dans les salles obscures, mais se justifie grâce à l’économie d’un discours sur l’exclusion. Unis par leur statut de réprouvés, l’un à cause de sa marginalité sociale, l’autre à cause de son handicap physique - le personnage de Charlot et celui de la jeune fleuriste étaient naturellement faits pour se rencontrer. Or, leur union ne se concrétise pas immédiatement comme celle de l’ouvrier et de la gamine dans Les temps modernes : au contraire, les méprises, qui sont souvent la source de gags efficaces, font longtemps croire à la jeune femme aveugle que l’homme dont elle s’est éprise est un riche citoyen. Mais Charlot est un pauvre qui aide les pauvres, redistribuant sans cesse les richesses que sa débrouillardise lui prodigue (ainsi, quelques victuailles grâce à l’argent d’un travail précaire). Cette solidarité des nécessiteux n’existe qu’à proportion d’un monde injuste où les riches ont le luxe de l’amusement. De ces fêtes qu’il gâche par sa maladresse, le héros est bientôt exclu, rejoint, comme un symbole, par une cohorte de chiens errants, tandis qu’il produit de faibles stridences par la faute d’un sifflet avalé.

A cette critique sociale s’adjoint la constante inspiration de l’humour, qui exploite la gamme de tous les registres comiques, du running gag sarcastique (le bourgeois que son ivresse rend généreux) aux quiproquos burlesques agencés avec une précision d’orfèvre (la confusion entre les serpentins et les spaghetti est un modèle du genre).