Les trois âges - Buster Keaton et Edward F. Cline - critique

Résumé : Un panneau nous annonce qu’un seul sentiment est commun à tous les siècles, c’est l’amour. La préhistoire, l’époque romaine et aujourd’hui nous le montreront. Deux hommes (Buster Keaton et Wallace Beery) s’affrontent avec les moyens du moment, pour obtenir les faveurs de la belle (Margaret Leahy).

Critique : L’idée de base de Buster Keaton était de pasticher le célèbre film historique Intolérance de G.W. Griffith (1919). Mais comme au début des années 20, le cinéma burlesque était quasi exclusivement présenté sous forme de court-métrage, on raconta ensuite que le cinéaste aurait prétendu que, si son long-métrage à peine plus long qu’une heure ne rencontrait pas le succès escompté, il aurait toujours la possibilité de le distribuer en trois courts-métrages distincts. Vraie ou pas, cette déclaration montre que le cinéma burlesque s’entendait surtout comme un divertissement de format court. Keaton fut l’un des premiers, avec Charles Chaplin, à proposer le comique en long métrage.

Un personnage identique, placé dans trois époques différentes, tente de séduire une jeune femme, mais se trouve entravé par un concurrent mieux armé que lui. L’homme "qui ne rit jamais" développe des trésors d’ingéniosité, non dénués de prouesses physiques, pour contrer son encombrant et perfide challenger.

De nombreuses trouvailles, parfois anachroniques, mais toujours drôles, émaillent les différents récits : dans l’ère préhistorique, on voyage à dos de dinosaure, on est chaussé de confortables mules en fourrure, les gourdins, qui servent parfois de club de golf, et donnent l’impression d’être en caoutchouc,

A l’époque romaine, il neige avant une course de chars, chevaux contre chiens ! Les piliers s’écroulent comme des châteaux de cartes, les casques se transforment en antivols de roues de char.

Dans l’époque moderne, une scène de saut entre deux immeubles, exécutée par Keaton, est si spectaculaire qu’elle relève d’une prouesse à mettre au même niveau que celle d’Harold Lloyd, accroché à l’horloge dans Monte là-dessus ! ("Safety last !"), produite la même année par Fred C. Newmeyer et Sam Taylor.

Buster Keaton, dont c’est le premier long métrage (coréalisé comme souvent), fera preuve, lors de cette décennie, d’un talent qui le classe parmi les plus grands artistes burlesques.