Les trois jours du Condor - Sydney Pollack - critique

Résumé : Joseph Turner (Robert Redford) est cryptographie. Agent de la CIA, il fait partie d’une équipe chargée de rechercher d’éventuels messages codés dans tout ce qui se publie dans le monde entier.

Critique : Alors qu’il soupçonne un réseau à travers les différentes traductions d’un roman pourtant confidentiel, Joseph va y déceler un curieux lien avec la CIA. Un jour, au retour de sa pause déjeuner, il retrouve tous ses collègues abattus. Persuadé être la cible ratée du massacre, il récupère une arme cachée à l’accueil, et prend la fuite, bien décidé à mener sa propre enquête.

Le duo gagnant Sydney Pollack/Robert Redford a donné naissance à sept films, qui ont marqué le cinéma américain des années 70 et 80. Dans chacun d’eux, Robert Redford campe un homme droit et honnête pris dans une aventure qui le dépasse et qu’il ne maîtrise pas. Ces films ont largement participé à créer le mythe Redford.

Ici, il est confronté aux méthodes de la CIA, prête sacrifier ses propres éléments pour protéger ses intérêts supérieurs. Le film, bien dans l’air du temps, se tourne peu de temps après le Watergate où l’Amérique doute de ses institutions.

Mais Sydney Pollack, cinéaste populaire, dépasse le message politique pour nous proposer un thriller haletant et rondement mené. Totalement isolé mais déterminé, il ne trouvera d’aide qu’auprès de Kathy (Faye Dunaway), une femme qu’il a d’abord contrainte à le cacher. Leur relation un peu plaquée et incongrue dans le récit a au moins le mérite de nous gratifier d’un beau couple de cinéma !

À noter l’excellente prestation du Suédois Max von Sydow, porte-flingue inquiétant, ambigu... et philosophe. Ce rôle lui a permis d’obtenir les deux seuls prix d’interprétation obtenus par le film : au Kansas City Film Critics Circle et au Festival international du film de Carthage.