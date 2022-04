Nos plus belles années - Sydney Pollack - critique

Résumé : A la fin de la Seconde Guerre mondiale, Katie (Barbra Streisand), une hyperactive qui travaille pour la radio, retrouve par hasard dans une fête Hubbell (Robert Redford) qui vient d’être démobilisé. Elle se remémore ses années de fac, où ce jeune homme de la bonne société lui avait déjà tapé dans l’œil, elle la militante communiste acharnée.

Critique : Rien ne predisposait ces deux-là à se rencontrer et encore moins à former un couple. Au départ, leur seul point commun est de suivre des cours dans la même université. Hubbell, tel le personnage d’un roman de Fitzgerald, qui a tout pour lui, traîne une forme de spleen qu’il traduit surtout par de l’indécision, et quelques timides écrits. Katie, quant à elle, militante communiste, ce qui fait d’elle une quasi paria, croque la vie intensément, et dans un premier temps affolera trop le jeune homme pour qu’il succombe à son charme. Il faudra quelques années pour que celui-ci opère.

Sydney Pollack a réussi, comme souvent, à mêler une histoire romanesque à la grande Histoire de son pays : ce fut aussi le cas avec les années 1920 dans Propriété interdite (This Property Is Condamned 1966), avec déjà Robert Redford et aussi Natalie Wood ou encore avec la dépression des années 1930 dans On achève bien les chevaux (They Shoot Horses, Don’t They ? 1969) avec Jane Fonda.

L’action de cette histoire d’amour, qui se déroule sur plusieurs années, va se trouver largement contrariée par la période de maccarthysme, où le couple devra prouver sa solidité pour perdurer : lui, sans réel conviction, est prêt à accepter les obligations de Hollywood pour y devenir scénariste, quand elle poursuit plus que jamais ses activités militantes.

Le film, qui assume sa part de romantisme rétro, doit aussi beaucoup à son couple vedette. Barbra Streisand et Robert Redford, l’un comme l’autre au sommet de leur carrière, dégagent un charme indéniable tout à fait propice.

La toute dernière scène, point d’orgue final de cette nostalgique tranche de vie, constitue un vrai moment d’émotion : quelques notes de musique et un instant figé dans l’agitation new-yorkaise.