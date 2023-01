Les trois mousquetaires - Bernard Borderie - critique

Résumé : 1ère époque "Les ferrets de la reine" : D’Artagnan (Gérard Barray), jeune et fringant gascon, se rend à la capitale pour intégrer les mousquetaires du roi. / 2ème époque "La vengeance de Milady}" : Milady (Mylène Demongeot) et Le cardinal de Richelieu (Daniel Sorano) préparent leur vengeance.

Critique : Cette énième adaptation du célèbre roman d’Alexandre Dumas, si elle n’est pas la plus réussie, reste l’une des plus connues pour avoir fait les beaux jours de la télévision française des années 1960 et 70.

Sous la houlette de Bernard Borderie, cinéaste qui navigua entre polars et récits de cape et d’épée, cette version, en deux époques, vise d’abord le divertissement en simplifiant l’histoire au maximum et en la pimentant de nombreuses scènes humoristiques.

Les aventures des trois mousquetaires, qui bien évidemment sont quatre, filent donc à toute allure, dans de modestes décors semblant resservir plusieurs fois, et par souci d’économie aussi probablement : on imaginera l’Angleterre plus qu’on ne la verra !

Cette saga mouvementée, qui ne s’embarrasse pas de trop de psychologie, permet de retrouver un beau panel d’acteurs du cinéma français de l’époque, même si de ce côté-là, l’interprétation dans son ensemble n’est pas inoubliable.

Si Gérard Barray est un d’Artagnan bien fade, et Mylène Demongeot reste bien mal employée, on retiendra plutôt Georges Descrières en Athos qui cache un lourd secret, Daniel Sorano, un Richelieu onctueux et perfide à souhait . Guy Delorme, abonné aux méchants . et Jean Carmet, un espiègle et inventif Planchet, fidèle serviteur prêt à tout pour aider son mousquetaire de patron.

Une version feuilletonesque, modeste à défaut d’être exceptionnelle, qui a tout même fait rêver une génération de gamins qui se sont pris pour des mousquetaires : Tous pour un, un pour tous !