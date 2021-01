Les Vikings - la critique

Résumé : Au Xe siècle, les Vikings sèment la terreur sur les côtes d’Angleterre. Ragnar, le chef viking, tue le roi et viole la reine. Cette dernière donne naissance à Eric qui sera capturé par les Vikings et élevé comme esclave. Devenu adulte, il affronte Einar, le fils de Ragnar, et le défigure en lançant contre lui son faucon. Quelques temps plus tard, Morgana, la future reine d’Angleterre, est enlevée par Einar qui cherche à la séduire, mais elle tombe amoureuse d’Eric.

Critique : La voix d’Orson Welles (non crédité au générique) ouvre ce récit épique. Si Richard Fleischer n’a pas pour ambition de révolutionner le cinéma, à l’instar de son bouillant cadet, il n’en signe pas moins là une incontestable réussite du film d’aventures.

Celle-ci est d’abord artistique. La mise en scène, renforcée par un remarquable travail sur les couleurs et la profondeur de champ, se révèle belle, ample, spectaculaire. Fleischer fait merveille dans les scènes intimistes comme dans l’action (formidables séquences de beuverie ; virtuosité des combats finaux, modèles du genre). Le scénario, sans temps morts, présente une parfaite maîtrise de la dramaturgie et n’est exempt ni de rebondissements ni de noirceur. Il révèle une grande richesse thématique. Ainsi courent les thèmes du sang et de la bâtardise, prolongé par celui du choc des civilisations. Aux Vikings rugueux, Barbares violents, s’opposent des Anglais qui le sont tout autant (sous forme de cruauté mâtinée de traîtrise), malgré des aspects plus policés. Le contraste entre les deux peuples est accentué par une astuce de distribution : les Anglais sont interprétés par des acteurs britanniques quand les rôles de Vikings sont tenus par des Américains !

Pourtant le réalisateur se garde de tout manichéisme et les contrastes entre les principaux personnages sont largement creusés. Le film fonctionne d’ailleurs à un double niveau : à la description documentée des sociétés (coutumes, rites, hiérarchies...) s’ajoute celle du devenir des individus qui évoluent en leur sein. Entre grandeur et décadence, raison (d’Etat) et passion (amoureuse, mais pas seulement) et, enfin, dignité. Les quelques personnages sur lesquels Fleischer centre son étude bénéficient en outre des apports d’une formidable interprétation. On y retrouve Kirk Douglas (également producteur du film), intraitable et séduisant, Tony Curtis, dans un total contre-emploi, et Janet Leigh, très convaincante. Ce n’est pas la moindre des qualités de cette œuvre à redécouvrir.