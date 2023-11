Armored Car Robbery - Richard Fleischer - critique

Résumé : À Los Angeles, les policiers sont appelés pour un hold-up dans un stade de base-ball. C’est en fait une fausse alerte. C’est Dave Purvis (William Talman), un dangereux et solitaire gangster, qui a tout organisé pour minuter le temps de réactivité de la police.

Critique : Le récit va suivre simultanément les parcours du gangster Purvis et celui du policier Jim Cordell (Charles McGraw), qui est chargé de la sécurité du secteur où se trouve le stade. D’un côté, il y a Purvis, très prudent, méticuleux et inconnu de la police, qui va recruter trois hommes de main pour organiser le hold-up du fourgon pour récupérer la recette du stade après match. Parmi ses acolytes, il y a Benny (Douglas Fowley), marié à Yvonne (Adele Jergens), une chanteuse de cabaret, qui n’a pas froid aux yeux et est désormais la maîtresse de Purvis, probablement le seul écart risqué de cet homme si prudent.

Le jour du hold-up, les policiers, prévenus plus tôt, vont arriver pile au moment du vol. Après une fusillade faisant plusieurs victimes, les gangsters vont réussir à s’échapper avec le butin. Mais Benny, qui a reçu une balle, est très gravement blessé.

Ce petit film noir, également très court (67 minutes), est en premier lieu remarquable pour son noir et blanc impeccable dû à Guy Roee, et ses cadrages très travaillés. Ensuite, le cinéaste Richard Fleischer, alors en début de carrière, et qui aura un parcours étonnant, livre une œuvre sèche et sans temps mort, qui montre sa volonté de renouveler le genre, malgré les faibles moyens de la série B et une distribution sans réelle tête d’affiche. Une petite réussite du genre restée inédite sur les écrans français.