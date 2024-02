Lettre errante - Nurith Aviv - critique

Résumé : Entièrement dédié à une unique lettre de l’alphabet : la lettre R et ses multiples prononciations, LETTRE ERRANTE poursuit le travail d’exploration de la langue de la réalisatrice Nurith Aviv. Au fil des souvenirs d’enfance de six personnalités chacune de langue maternelle différente, c’est tout un monde qui se déploie autour de la lettre R et qui, de l’intime au politique, soulève des questions de vie et de mort, de filiation, de migration, d’exil, de résistance, et aussi de genre.

Critique : Cela commence par une œuvre 1932 où un chanteur entonne une suite de sonorités, très imprégnées d’un R langoureux. Puis, immédiatement, les fleurs et les blés font leur apparition. Nurith Aviv va à la rencontre de six personnes : une professeure de littérature d’origine japonaise, un écrivain norvégien, une traductrice russe, une psychologue, une traductrice en hébreu d’origine iranienne et un réalisateur haïtien qui, chacun à leur façon, entretiennent un rapport intime et social très personnel avec la lettre R. Ils racontent comment l’apprentissage de la lettre, qu’il s’agisse dans leur propre langue maternelle ou du français, a influé leur rapport au monde, à eux-mêmes, à l’art et même à la politique ou son identité sexuelle.

Copyright Nurith Aviv

Le moins que l’on puisse dire est que Lettre errante est très original même si Nurith Aviv, reconnue à travers le monde, est la grande spécialiste des problématiques de langage au cinéma. Il est difficile d’imaginer à quel point une simple lettre, pourtant en réalité si importante et si présente dans toutes les langues du monde, peut influencer des existences. La réalisatrice va à la rencontre de personnes qui entretiennent un rapport très particulier au langage, étant tous de par leurs activités quotidiennes dans le maniement des langues et de l’écriture. Cela explique sans aucun doute l’influence que l’alphabet a eu sur leurs vies. Signe de rupture, d’appartenance, marqueur d’un parcours d’exil et de création, la lettre R témoigne de la beauté et de la sensibilité de l’humanité dans sa relation au langage, aux couleurs et à la nature.

Copyright Nurith Aviv

Nurith Aviv ambitionne assurément, derrière ces six prises de parole très profondes, de raconter l’étrangeté qui poursuit nombre d’exilés, perceptibles par leurs difficultés à dire le R dans leur pays d’accueil. Les questions de la différenciation culturelle, sociale, religieuse sont habilement évoquées par la documentariste qui certainement fait écho à ses propres origines israéliennes et son parcours vers le cinéma français où elle n’a eu de cesse de traiter de la question des langues dans toutes ses formes. Elle n’apparaît jamais à l’écran et pourtant sa présence est permanente, dans la manière notamment dont les personnes interrogées tissent avec facilité le récit de leur vie à travers l’expérience de la lettre R.

Copyright Nurith Aviv

Rien de mieux que de citer Rimbaud pour rendre hommage à ce moyen métrage qui mérite une large audience : "A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles" car indépendamment du sujet peut-être trop spécialisé, il y a dans ce Lettre errante un amour certain du langage et des Hommes qui l’utilisent.