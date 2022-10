Licu, une histoire roumaine - Ana Dumitrescu - critique

Résumé : "Licu, une histoire roumaine" est d’abord la vie d’un homme. La vie d’un homme de 92 ans qui a tout vécu : la paix, la guerre, le communisme, la révolution et l’après-révolution. Durant ces 92 années, il a souffert, aimé, ri et pleuré. "Licu" n’est pas seulement un film documentaire, c’est avant tout un film sur le temps qui passe, la vieillesse et notre propre fragilité. Comme toute histoire, celle de Licu est subjective. Ce n’est pas un film historique mais un récit dont Licu est le héros. Chacun d’entre nous peut retrouver une part de soi à travers ce film. Les objets sont aussi des personnages à part entière : la maison, où se déroule l’action, est un lieu où malgré les années qui passent les choses n’ont pas bougé, l’horloge dont chaque battement est comme celui d’un cœur, la télévision qui comble le silence... Chaque image du film est une photographie d’un album. Aujourd’hui deviendra demain. Le présent devient passé. "Licu" est une invitation à ouvrir le livre du temps.

Critique : Pour les Occidentaux, parler de liberté constitue une forme d’irrévérence courtoise. Dans la bouche de ce vieil homme, Licu, il s’agit de quelque chose de bien plus profond, de bien plus puissant. Car l’homme âgé a subi l’envahissement de la Roumanie à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et tout le lot de brutalités que le régime stalinien a pu provoquer. Ana Dimitrescu installe sa caméra dans une maison modeste où un homme veuf, Licu, habite depuis longtemps. Le temps s’est installé dans les murs, chaque objet raconte le long et doucereux continuum des années, pendant que le gouvernement de Ceausescu écrasait de sa tyrannie le peuple roumain.

La manière dont la réalisatrice libère la parole de ce témoin de l’Histoire roumaine tient lieu du travail d’un photographe. Elle pose son regard sur des objets, des photographies, des choses du quotidien comme un sapin de Noël, une soupe sans sel, et chacune de ses citations recèle un morceau de l’existence de cet homme. Il est seul désormais dans cette demeure trop grande pour lui et il se confie dans une langue simple, attachante, qui semble celle de tout un peuple qui a subi la dictature et l’insécurité politique. La réalisatrice s’attache à créer le beau dans le lien qu’elle opère entre le récit de vie de l’homme et les choses ordinaires qui composent l’intérieur de sa demeure. À juste titre, elle emprunte un noir et blanc très soigné, très noble, pour apporter à ce récit une dimension supérieure, quasi spirituelle.

Copyright BarProd

Licu ressemble à chacun des vieillards qui peuplent nos vies. Il est porteur des souvenirs d’hier qui signeront l’éternité de demain. Il raconte l’enfance, les rires, les fuites à travers le froid, la détresse, l’amour aussi à la manière d’un romancier qui égrènerait sa vie sur les pages d’un livre. La vie moderne se mélange avec une grâce inouïe aux souvenirs d’hier à travers l’écran de télévision qui constitue une sorte de fenêtre sur son monde intérieur et celui de la société qui l’entoure.

Licu, une histoire roumaine rend un vibrant hommage aux personnes âgées. Le film nous rappelle l’énergie que les générations passées ont mise à construire notre univers qui nous paraît si évident. C’est un métrage qui oblige le spectateur à prendre soin de la liberté, a fortiori à l’aune des conflits puissants qui balayent actuellement l’extrémité Est de l’Europe. Rarement, on n’aura vu sur les écrans une vision si belle du temps qui passe. Les silences sont sensibles. Chaque pan de la maison semble cacher un poème. Le regard et les mots de Licu racontent le combat pour la liberté. L’homme ne s’appesantit pas sur lui-même. Chaque arrestation, chaque massacre, mais aussi chacun des petits moments de joie qui composent une famille sont des opportunités à goûter le présent et à se souvenir que la liberté est un bien précieux.