Little Jaffna - Lawrence Valin - critique

Résumé : Le quartier de « Little Jaffna » à Paris est le cœur d’une communauté tamoule vibrante, où Michael, un jeune policier, est chargé d’infiltrer un groupe criminel connu pour extorsion et blanchiment d’argent au profit des rebelles séparatistes au Sri Lanka. Mais à mesure qu’il s’enfonce au cœur de l’organisation, sa loyauté sera mise à l’épreuve, dans une poursuite implacable contre l’un des gangs les plus cachés et puissants de Paris.

Critique : Après deux courts-métrages déjà porteurs de thèmes chers à cette nouvelle réalisation (l’identité, l’appartenance à une double culture), le comédien français d’origine tamoule Lawrence Valin prend le prétexte de la guerre entre l’armée sri-lankaise et les militants séparatistes tamouls des Tigres de libération pour nous plonger au cœur des secrets d’une communauté bien implantée dans le 18e arrondissement de Paris, mais dont le public français ignore tout ou presque. Né en France, protégé par sa mère et sa grand-mère, il a grandi un peu marge de cette population marquée par l’exil dont il connaît pourtant les règles, les dilemmes et les traditions. Michael, son personnage principal, policier français connecté à ses origines, symbolise cette double identité qui est la sienne. En confrontant sa loyauté de fonctionnaire de police à son adhésion à sa nouvelle bande, il fait de ce fils d’un Tigre tamoul mort en mission, un héros riche de nuances et de réflexion.

Dans ce quartier du nord de Paris, tout commence par l’ambiance festive et colorée de la fête de Ganesh, une célébration particulièrement importante pour les populations tamoules sri-lankaises, composées de réfugiés ayant quitté leur pays, alors en proie à la guerre civile entre 1983 et 2009. Le défilé, appelé lui-même Little Jaffna, déploie ses chars fleuris et bariolés. Pourtant, l’envers du décor est tout autre. Aya (Vela Ramamoorthy), dont la bonhomie n’a d’égale que la cruauté, n’a aucun scrupule à racketter les commerçants pour alimenter le combat des Tigres au Sri Lanka, tandis que, d’une poigne de fer, il maintient sous son joug clandestins et trafiquants de drogue. Il n’en faut pas plus à notre cinéaste pour construire un thriller urbain qu’il a la bonne idée de doter d’un dynamisme hors du commun, de décors inattendus et même d’une pointe de poésie. Certes, la violence y est crue. Mais l’ambivalence qui nourrit ce film de gangsters en fait une œuvre habile et solaire. Car il s’agit avant tout de dresser le portrait d’un homme pris dans un impossible engrenage, entre son désir sincère de mener à bien cette enquête et sa fascination pour cette culture à laquelle il appartient sans en faire tout à fait partie.

Jouant avec les contrastes de couleurs autant qu’avec les situations extrêmes, la mise en scène mixe brutalité et clins d’œil humoristiques pour nous emmener tambour battant dans un univers assez peu connu pour susciter, entre avidité et inquiétude, une réelle envie d’en découvrir davantage. Enfin, la vitalité inépuisable de cette bande d’acteurs non-professionnels, gratifiés de minois patibulaires, renforce définitivement la tension de cette histoire survoltée.

Little Jaffna ressemble à une agréable surprise exotique, de celle qui tendrait à prouver que l’apport d’éléments venus d’ailleurs peut avantageusement réveiller un secteur en proie à une légère léthargie. Le cinéma en l’occurrence !