Living Twice, Dying Thrice - Karim Lakzadeh - critique

Résumé : Trois mineurs survivent à l’effondrement d’une mine mais choisissent de se faire passer pour morts afin que leurs familles touchent une indemnisation. Contraints à une clandestinité absurde, entre tensions familiales et quête d’identité, ils traversent l’Iran jusqu’à Téhéran. Mais lorsque l’administration exige des preuves, une question surgit : comment prouver sa mort quand on est encore en vie ?

Critique : Sans doute l’humour demeure le meilleur moyen pour parler de choses graves. Le cinéaste iranien Karim Lakzadeh en fait la démonstration avec ce drôle de phénomène de cinéma, Living Twice, Dying Thrice. Comme souvent dans les films du grand pays perse, la question des conditions de vie et de travail des ouvriers est abordée. Mais cette fois, le réalisateur emprunte la voix du burlesque pour traiter le sujet. Une mine vient d’exploser : trois hommes en échappent, lesquels, conscients que les indemnisations de l’accident qu’ils ont subis seraient ridicules, décident de se passer pour morts afin que leur famille récupère la compensation financière prévue par le gouvernement. Mais pour cela, encore faut-il que les proches fassent la démonstration de la mort, avec un bout de corps récupéré au fin fond de la mine.

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Living Twice, Dying Thrice s’affiche comme un film noir et décapant. Le réalisateur audacieux ne recule devant aucune provocation, si l’on se place du côté des autorités iraniennes qui vont voir le film. Il faut d’ailleurs noter qu’un grand nombre de scènes sont tournées à l’intérieur d’un véhicule car, comme on le sait depuis Taxi Téhéran, il n’y a pas besoin d’autorisation pour filmer dans des espaces clos. La photographie est souvent très noire, en tous les cas sombre, suggérant un enfermement permanent des protagonistes dans leur délire et peut-être des subterfuges trouvés par le cinéaste lui-même pour réaliser son film.

Il faut d’abord mettre en avant le courage du réalisateur de filmer ses comédiennes sans voile. La seule fois où on les voit dans leur tenue traditionnelle concerne le rendez-vous dans le bureau de l’administration. Le cinéaste ose même reconstituer un lieu clandestin, perché au premier étage d’un magasin, réservé aux hommes des grandes villes pour aller écouter des femmes chanter, pour ne pas dire, on imagine, consommer des corps féminins contre de l’argent. Le cinéaste ne se contient pas lorsqu’il s’agit de dénoncer la condition ouvrière en Iran, poussant les personnages à s’enfermer dans un cauchemar brodé de toutes pièces, où ils se retrouvent piégés par leur propre combine. Il aborde même à demi mots l’homosexualité féminine, quand il ne traite pas directement de la drogue.

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Une nouvelle fois, il faut saluer l’audace des cinéastes de l’ACID qui sont allés chercher cette petite perle du cinéma iranien. Une visibilité internationale est offerte à un réalisateur qui va trouver un espace pour poursuivre sa carrière. Le talent est certain dans sa capacité à dépasser le raisonnable et entraîner ses personnages dans une spirale d’évènements, à la fois cruels et absurdes. L’humour est trop rare dans le cinéma iranien qui parvient jusqu’aux écrans français pour ne pas saluer cet essai de cinéma qui n’hésite pas à braver les formes conventionnelles du septième art. Karim Lakzadeh est en effet reconnu pour son don de produire des fictions dans une langue innovante et alternative.

Les conditions de production et de sortie de films s’étant complexifiées depuis la guerre, on saluera l’excellente qualité de la traduction, de l’image, du montage et de l’étalonnage. Living Twice, Dying Thrice est certes un film sombre si l’on en juge du destin des personnages, mais surtout une comédie sévère où tout le monde en prend pour son grade. D’une certaine façon, on pense dans cette manière totalement démente de raconter des histoires, à un certain cinéma belge de la trempe de C’est arrivé près de chez vous..