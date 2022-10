C’est arrivé près de chez vous - Rémy Belvaux, André Bonzel, Benoît Poelvoorde - critique

Résumé : Une équipe de télévision se lance sur les pas d’un tueur sanguinaire qui assassine pour son compte… en banque ! Petits meurtres crapuleux, règlements de compte familial, corps immergés… tout y passe.

Critique : Présenté à la Semaine de la Critique 1992, C’est arrivé près de chez vous y reçut un accueil triomphal et remporta le Prix SACD ainsi que le Prix spécial de la jeunesse. Il s’agit à la base du film de fin d’études de Rémy Belvaux (frère du réalisateur et acteur Lucas Belvaux) à l’Institut national supérieur des arts du spectacle (INSAS), à Bruxelles. Il tournera ensuite un court métrage et des films publicitaires, avant de se donner la mort en 2006. Pour revendiquer un travail collectif, sont également crédités à la réalisation André Bonzel, cameraman, ainsi que l’acteur Benoît Poelvoorde, jusque-là inconnu du grand public. Des scènes initialement supprimées ont été réintégrées, et d’autres rajoutées, et ce pour avoir le format du long métrage. Pour pallier le manque de budget, des proches furent sollicités pour le casting, à l’instar des parents et du grand-père de Poelvoorde.

1992 © Les Artistes Anonymes. Tous droits réservés.

Tourné comme un faux documentaire, avec un noir et blanc donnant une connotation minimaliste, C’est arrivé près de chez vous est une parodie de l’émission télévisée Strip-tease. Le scénario relate les activités de Benoît Patard dit « Ben », tueur en série interviewé par un journaliste et un cameraman, qui le suivront dans ses funestes parcours au point de pouvoir être considérés comme de réels complices. Le métrage joue à fond sur l’humour noir et la dérision, la sympathie apparente de Ben (du moins au début du récit) contrastant avec l’horreur de ses actes. C’est arrivé près de chez vous frappe aussi par ses digressions et son ton décalé, le tueur exprimant ses impressions sur l’esthétisme des logements sociaux ou l’exploitation des travailleurs immigrés, avant ou après avoir commis ses meurtres… Dépassant son caractère potache, l’œuvre regorge de scènes culte, la plus emblématique étant sans doute celle où Ben donne la recette du « cocktail du petit Grégory »…

1992 © Les Artistes Anonymes. Tous droits réservés.

Novateur en son temps, par sa réflexion sur la violence et son style unique, le faisant apparaître comme un « objet filmique non identifié », C’est arrivé près de chez vous, impressionnera peut-être moins le cinéphile trente ans plus tard : d’une part le « documenteur » est un sous-genre qui a depuis été à l’origine de nombreuses productions, du Projet Blair Witch (Myrick, Sánchez, 1999) à Guy (Lutz, 2018) ; et d’autre part d’autres films ont ensuite approfondi la thématique de la représentation de la violence à l’écran, comme Funny Games (Haneke, 1997). C’est arrivé près de chez vous n’en reste pas moins percutant. À sa sortie en salle, le film, interdit au moins de seize ans, fit un carton en France, avec plus de cinq cent mille entrées, ce qui lui assura une forte rentabilité compte tenu de son coût très faible. On peut penser qu’il serait difficile à réaliser aujourd’hui, compte tenu de passages encore moins politiquement corrects qu’à l’époque (l’infanticide, le viol…). Toujours est-il que l’Atelier Distribution en propose une reprise le 9 novembre 2022, dans une version restaurée (interdite au moins de douze ans). On ne peut que s’en réjouir.