Loin de chez nous - Wissam Tanios - critique

Résumé : Deux jeunes frères syriens pétris d’espoir décident de partir refaire leurs vies dans des villes étrangères. Ils laisseront tout derrière eux sauf leur infinie soif de vie, leur détermination, leur humour et leur désir d’un avenir meilleur.

Critique : Ils sont deux frères. L’un est trompettiste. L’autre est menuisier. Tous deux cultivent leur art, séparés à des centaines de kilomètres, pour l’un dans l’enfer de la Syrie et pour l’autre au Liban. Le propos serait plus complet s’il fallait aussi mentionner le réalisateur, Wissam Tanios, le cousin, qui accompagne avec sa caméra le projet migratoire de ces deux jeunes hommes. Loin de chez nous n’est pas un documentaire de plus sur l’immigration. Le film emprunte en réalité le style de l’autofiction, mélangeant habilement des images de l’enfance des trois garçons, et le récit cinématographique vers l’Allemagne et la Suède.

Cette histoire est donc celle d’un voyage migratoire qui vise avant tout le désir d’émancipation sociale et culturelle. Les jeunes hommes ne fuient pas leurs racines, leur famille ou leurs rêves. Ils ont juste l’impression que le pays où ils survivent ne leur offre pas les mêmes chances qu’un grand nombre de citoyens du monde. En réalité, cette expérience de cinéma pose habilement la question du projet migratoire, qui se veut autant économique que social. Avant d’être des migrants, ces deux frères sont des hommes sensibles, attachés à leur identité, qui n’ont pas le choix de se réinventer ailleurs, du moins qui se sentent rétrécis dans leur condition d’hommes. Le récit fuit la galère que tout migrant connaît quand il doit s’installer dans une terre d’accueil. L’enjeu pour le réalisateur est de filmer comment s’opère le passage entre la fuite et l’acculturation à un nouveau modèle de société.

Le documentaire parle avec sincérité et humilité de la douleur de quitter les siens, de la perte de repères, des dangers psychologiques et physiques qui guettent chacun des hommes en proie à un projet d’exil. Mais Loin de chez nous parvient à échapper au misérabilisme ou à la complaisance. Le réalisateur Wissam Tanios assume quant à lui de rester au Liban pour y approfondir son travail de cinéaste. Ce n’est donc pas un documentaire de propagande sur les parcours migratoires. Le film est une histoire d’hommes traversés par le désir d’être soi autrement. En ce sens, il s’agit d’une œuvre initiatique qui doit composer avec les tourments de l’abandon et les inconnus de la terre d’accueil. L’image est très belle, et les dates maintenant anciennes témoignent d’un long temps de réflexion et de maturation du projet cinématographique.

Loin de chez nous est un film sinon utile, en tous les cas salutaire, pour se façonner une image de l’immigration, autrement qu’à travers les images offertes par les médias ou les discours politiques. Le documentaire rend totalement humain, totalement proche de soi, cette expérience de vie qui pourrait être celle de toute personne qui quitte son pays, quelles qu’en soient les raisons.