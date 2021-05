Ma et Aida, Des possibilités de la pensée et de la culture japonaise – textes réunis par Sakae Murakami-Giroux, Fujita Masakatsu et Virginie Fermaud - critique du livre

Résumé : {Ma et Aida, Des possibilités de la pensée et de la culture japonaise} explore les deux concepts de Ma et d’Aïda ainsi que leur place et leur rôle dans la culture et les arts japonais, via dix-huit articles.

Critique : Ce livre nous propose une définition du Ma et de l’Aïda, deux concepts japonais qui sont reliés, et nous présente leur histoire, leur première apparition dans les textes, leur utilisation, et surtout leur large application, que ce soit dans le théâtre nô, la littérature, la cérémonie du thé, la psychologie, la langue, le cinéma, les estampes, le rakugo ou encore le kabuki...

Le Ma est l’intervalle, la distance séparant deux personnes ou une personne et un objet. Il n’est pas que spatial, il est aussi temporel. Dans cette distance, il y a un temps, un espace, une zone. Mais dans cette distance, il y a aussi ce qui nous unit, spatialement ou temporellement : l’Aïda.

Cette simplification que nous proposons ne rend pas hommage au travail fourni par tous ces auteurs. La définition de la notion est approfondie au fil des pages. Une fois qu’elle est posée dans l’avant-propos (et elle sera encore affinée dans certaines des autres études), les textes se penchent sur son apparition dans les anciens écrits japonais, mais aussi dans le reste du monde. Et la trace est facile à remonter. L’entrée du Ma en Occident se déroula au cours d’une exposition internationale nommée "Ma, espace-temps au Japon" : l’événement sera souvent évoqué au sein des pages qui forment cet ensemble d’analyses.

Ce recueil passionnant peut s’avérer très touffu à lire. On passe d’un domaine à un autre, des règles du théâtre nô à des notions de psychologie, d’architecture, de linguistique. Chaque domaine est abordé par des experts. Il faut donc raccrocher les wagons et prendre le temps de lire, de comprendre et de percevoir cet espace, ce Ma qui nous sépare et nous rapproche de ces articles. Citations japonaises traduites, termes scientifiques ardus, bibliographie conséquente, nombreuses notes explicatives s’enroulent autour d’une notion dont les applications sont parfois difficiles à saisir.

Les pages n’offrent pas leur contenu intéressant, riche, fourni. Il faut les mériter. Mais passé le premier contact parfois difficile, avec un dictionnaire pas trop loin, on peut profiter de la découverte d’une notion qui donne un nouveau point de vue sur le monde. Et on ne dira jamais assez l’importance de considérer notre société avec un autre regard, sous un angle différent.

Ces études abordent plusieurs arts, mais aussi de nombreux artistes, du théâtre nô de Zeami et ses successeurs, du cinéma d’Ozu au kabuki commenté par des acteurs classiques, en passant par le rakugo à travers des citations et des réflexions de Beat Takeshi (oui, nous parlons bien de Takeshi Kitano, le réalisateur de Sonatine ou de L’été de Kikujiro).

C’est aussi l’occasion de découvrir la culture japonaise, ses différentes formes d’arts. A côté de cela, les études de sciences humaines nous ouvrent d’autres portes. Une fois ce volume terminé, on est repu par l’importance de son contenu. Mais on est aussi assoiffé, car on a l’impression d’avoir seulement effleuré un iceberg et l’envie vient vite d’en savoir plus, sur le "pays du soleil levant", son histoire, ses arts, sa culture, sa langue, sa pensée.

Et voilà que l’on part en quête de ce Ma qui nous sépare de tout un monde, pour tenter de le réduire. Mais en diminuant cet intervalle, en se rapprochant de notre but, on se rend également compte de la profondeur grandissante de cette distance entre le Japon et nous. Et c’est un autre voyage passionnant qui commence.