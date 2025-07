La force de vivre – Laurent Astier – la chronique BD

Le 8 juillet 2025

Un album autobiographique remarquable sur la force de l’amitié.

Résumé : Laurent achève ses études aux Arts appliqués de La Souterraine dans les années 1990. Avec deux camarades de promotion, il fonde une agence de communication près de Châteauroux. C’est la débrouille, et l’appartement partagé fait également office de lieu de travail. Un voisin amical les accueille : c’est Cyril, un jeune homme solaire et bienveillant, tout en force musculaire, amateur de musique et de motos. Cyril est tout l’opposé de Laurent, plutôt gringalet et introverti. Pourtant, Cyril et Laurent nouent rapidement une amitié féconde, qui se construit autour de la musique et de valeurs partagées. Cyril donne confiance à Laurent et l’aide à s’affirmer dans sa pratique artistique et ses relations sociales. Mais alors que Laurent est parti faire carrière à Paris, Cyril tombe malade…

Critique : Parmi la litanie d’albums autobiographiques qui paraissent chaque année, bien peu prennent l’amitié comme un sujet en soi. Hommage à son ami Cyril emporté bien trop jeune par la maladie après un long combat, La force de vivre est album solaire – porté par une mise en couleurs essentiellement fait de teintes chaudes – qui revient sur une relation amicale unique qui a marqué la vie de Laurent Astier. Dans une démarche que l’on sent immédiatement d’une grande sincérité, Astier partage ses moments de joie et de détresse partagés avec son ami. La première scène de l’album est à cet égard révélatrice : mise en couleur avec des teintes bleutées, elle met en scène Laurent Astier qui dépose ses enfants à l’école et se remémore avec douleur, lors du passage d’une musique, son ami disparu. Il fait dès lors le choix, à l’origine de cet album, de se souvenir et de reconstituer leur itinéraire partagé : l’auteur-personnage remonte littéralement le temps jusqu’aux années 1990. Ce processus est douloureux car, en dépit du temps qui passe, le temps n’a pas refermé la blessure de la perte de Cyril : Laurent a simplement appris à vivre avec, dans un quotidien bien chargé. Laurent Astier / Rue de Sèvres En reconstituant son parcours avec Cyril, Laurent Astier revient sur la vie de jeunes dans une zone périurbaine de la France des années 1990-2000, entre sorties entre amis, musique, motos et petits boulots. À coup sûr, celles et ceux qui ont grandi à cette époque ressentiront quelques bouffées de nostalgie. Avec sa force physique, son charisme et sa volonté de faire le bien autour de lui, Cyril apparaît aux yeux de Laurent comme un super-héros, qu’il représente de cette manière à plusieurs reprises dans l’album. C’est grâce à lui que le dessinateur introverti se décoince, se met véritablement à la musique et noue une relation avec Virginie, une jeune coiffeuse et amie de Cyril. Mais alors que le couple formé par Laurent et Virginie est parti s’installer en région parisienne, Cyril tombe gravement malade. À l’heure où les réseaux sociaux n’existent pas encore, Laurent ne l’apprend que par hasard, au détour d’une soirée : s’en suit chez Laurent un profond sentiment de culpabilité de ne pas avoir été là, dont on sent qu’il a nourri le processus créatif. Dès lors, Laurent se promet d’accompagner son ami face à la maladie. Le récit rend dès lors hommage à la résilience de Cyril et, par extension, à tous ces jeunes confrontés à la maladie. Laurent Astier / Rue de Sèvres Porté par une mise en scène convaincante et un dessin réaliste, La force de vivre peint sur un ton sensible une relation amicale marquante. Un récit poignant, à mettre entre les mains de vos meilleurs amis.

240 pages – 29,90 €

Laurent Astier / Rue de Sèvres