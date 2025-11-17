Dehors – Joël Hemberg, Dan Verlinden – la chronique BD

Le 17 novembre 2025
- Scénariste : Joël Hemberg>
- Dessinateur : Dan
- Genre : Aventure, post-apo
- Editeur : Kennes Editions
- Famille : BD Franco-belge
- Date de sortie : 15 octobre 2025
Un récit post-apocalyptique bien ficelé qui se place à hauteur d’enfants.
Résumé : La surface de la Terre est devenue invivable après une catastrophe, et la société humaine survit sous les eaux, où elle a reconstitué une ville morose aux règles rigides. Ce petit monde est refermé sur lui-même : seuls ceux qui partent chercher une ressource alimentaire bien spécifique (« la blanche ») dans un océan toxique. Tout juste sorti de l’orphelinat, Zac ne rêve que d’une chose : sortir de la cité pour découvrir l’extérieur. Convaincu qu’il existe d’autres sociétés, il désire entraîner son amie Silo et les deux jumeaux qu’ils ont récupéré…
Critique : Porté par le graphisme rond aux décors très soignés de Dan, qui ravira les amateurs de bande dessinée franco-belge, Dehors mélange habilement l’angoisse d’un monde clos et froid – avec ses structures métalliques, la présence de systèmes de surveillance, la reconstitution d’une hiérarchie sociale rigide – à l’espoir et l’énergie incarnés par les enfants, qu’il est impossible de faire cesser de rêver. S’il rappelle des éléments déjà vus dans la littérature post-apocalyptique – à commencer par Silo – l’univers imaginé par Joël Hemberg s’avère très cohérent et suffisamment détaillé pour accrocher le lecteur. Derrière la volonté de faire perdurer l’humanité se cache une dictature qui masque la réalité à la population, qu’elle entretient dans un état de dépendance. Surtout, les reliquats de l’ancien monde sont cachés à la population, ce que Zac découvre lorsqu’il cherche le nom de la ville située au-dessus de « Maman », surnom de la cité où ils sont enfermés.
- © Joël Hemberg, Dan Verlinden / Kennes
Par le choix d’adopter la perspective de deux enfants, Zac et Silo, et le fait que la violence soit plutôt édulcorée par rapport à ce que l’on peut retrouver dans le genre post-apocalyptique Dehors s’adresse en premier lieu à un public jeunesse mais – comme tout bon récit – les adultes y trouveront parfaitement leur compte. Le récit d’une centaine de pages est autoconclusif, mais nous ne serions pas étonnés si les auteurs se décidaient à concevoir une suite… Ce qui constituerait une bonne nouvelle, tant Dehors réussit sa mission : proposer un récit touchant et cohérent, qui pose la question de l’oppression, destiné à tous les publics.
- © Joël Hemberg, Dan Verlinden / Kennes
112 pages – 19,95 €
