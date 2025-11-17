Dehors – Joël Hemberg, Dan Verlinden – la chronique BD

Résumé : La surface de la Terre est devenue invivable après une catastrophe, et la société humaine survit sous les eaux, où elle a reconstitué une ville morose aux règles rigides. Ce petit monde est refermé sur lui-même : seuls ceux qui partent chercher une ressource alimentaire bien spécifique (« la blanche ») dans un océan toxique. Tout juste sorti de l’orphelinat, Zac ne rêve que d’une chose : sortir de la cité pour découvrir l’extérieur. Convaincu qu’il existe d’autres sociétés, il désire entraîner son amie Silo et les deux jumeaux qu’ils ont récupéré…

Critique : Porté par le graphisme rond aux décors très soignés de Dan, qui ravira les amateurs de bande dessinée franco-belge, Dehors mélange habilement l’angoisse d’un monde clos et froid – avec ses structures métalliques, la présence de systèmes de surveillance, la reconstitution d’une hiérarchie sociale rigide – à l’espoir et l’énergie incarnés par les enfants, qu’il est impossible de faire cesser de rêver. S’il rappelle des éléments déjà vus dans la littérature post-apocalyptique – à commencer par Silo – l’univers imaginé par Joël Hemberg s’avère très cohérent et suffisamment détaillé pour accrocher le lecteur. Derrière la volonté de faire perdurer l’humanité se cache une dictature qui masque la réalité à la population, qu’elle entretient dans un état de dépendance. Surtout, les reliquats de l’ancien monde sont cachés à la population, ce que Zac découvre lorsqu’il cherche le nom de la ville située au-dessus de « Maman », surnom de la cité où ils sont enfermés.

Par le choix d’adopter la perspective de deux enfants, Zac et Silo, et le fait que la violence soit plutôt édulcorée par rapport à ce que l’on peut retrouver dans le genre post-apocalyptique Dehors s’adresse en premier lieu à un public jeunesse mais – comme tout bon récit – les adultes y trouveront parfaitement leur compte. Le récit d’une centaine de pages est autoconclusif, mais nous ne serions pas étonnés si les auteurs se décidaient à concevoir une suite… Ce qui constituerait une bonne nouvelle, tant Dehors réussit sa mission : proposer un récit touchant et cohérent, qui pose la question de l’oppression, destiné à tous les publics.