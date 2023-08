Ma vie est un défi, 1000 km contre le Parkinson - Stephan Rytz - critique

Résumé : Ex-golfeur professionnel, Yves Auberson est atteint de la maladie de Parkinson depuis l’âge de trente-cinq ans. Souvent considérée comme la maladie du vieillissement, elle touche aujourd’hui toujours plus de jeunes patients. Pourtant, Yves n’a aucun antécédent familial et rien ne laissait présager qu’un tel diagnostic allait être posé. Alors qu’il est fortement handicapé par la dyskinésie, Yves s’est lancé le défi de faire le tour des Alpes suisses en parcourant plus de mille kilomètres à pied afin de démontrer que le Parkinson ne le condamne pas à l’inactivité. À travers un témoignage poignant et unique, ce film part à l’aventure avec Yves pour nous faire découvrir son histoire et ses quinze ans de combat contre les symptômes du Parkinson qui ont complètement changé sa vie.

Critique : C’est un homme qui a été champion de golf. Jusqu’à ce que la maladie s’abatte sur lui à près de trente-cinq ans, rendant son quotidien plus que laborieux. Chaque geste anodin du quotidien est une montagne d’efforts et de concentration à surmonter. Mais la détermination est immense chez Yves, lequel décide d’entreprendre le tour des Alpes, armé de son handicap et de sa force d’existence. Ma vie est un défi, 1000 km contre le Parkinson est autant un documentaire sur le rapport au handicap qu’un film construit à deux où chacun, le réalisateur et le personnage filmé, composent une aventure personnelle. La marche est le seul moyen de lutter contre les symptômes épouvantables de Parkinson là où le cinéma apparaît comme le média merveilleux pour permettre aux préjugés de tomber et le stigmate disparaître. Yves est coach sportif et fait la démonstration de l’aventure inclusive, concept aujourd’hui majeur dans les politiques publiques en matière d’accessibilité.

Copyright Jupiter Films

Le projet d’Yves est collectif. Il s’entoure d’une bande d’amis et de son frère qui vont l’accompagner dans la fabrique d’un exploit sportif, semblable à une gageure contre la maladie et les préjugés. En ce sens, le film fait droit à la notion d’anormalité qui interroge le rapport que chacun peut avoir son environnement, ses propres limites et autrui. Le documentaire est donc un film sur la tolérance et le dépassement de soi, avec le risque de succomber à la démagogie de la clinique et la démonstration. À l’exception d’images de la nature qui recherchent une certaine esthétique, le point de vue du réalisateur est très descriptif, très factuel, au service de cet être extraordinaire qui s’engage dans cette aventure montagnarde inouïe.

Copyright Jupiter Films

Évidemment, la mise en perspective de cet homme qui se débat contre lui-même à travers la nature immense est un beau projet de cinéma. Mais le traitement pose problème. Parfois, le film dérive dans le journal personnel ou intime avec des étapes quasi touristiques de l’épreuve alpestre, où chacun des protagonistes se confie sur son état psychique et physique. Le cinéma a besoin d’une autre énergie pour faire de la juxtaposition d’images, un film en tant que tel. Le propos demeure en réalité assez télégraphique, avec sans doute un ensemble de carences dans l’écriture même du documentaire. L’émotion, du coup, pourtant recherchée par le réalisateur, s’annule, dans un flot d’images et de musiques à la limite parfois du maniérisme.

Pourtant Stephan Ritz n’est pas novice dans l’art du documentaire. Son équipe sait appréhender les images, les paysages les plus beaux et le spectacle de la nature. Peut-être porté par le sujet bouleversant du handicap, son savoir-faire filmique s’est laissé piéger dans une vision très, trop clinique des choses. Ma vie est un défi, 1000 km contre le Parkinson manque de poésie, de spiritualité pour donner au portrait l’envergure qu’il nécessitait.