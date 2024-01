Machins d’art, une histoire croisée de l’art moderne, l’art contemporain et l’art brut – sous la direction de Jeanne-Bathilde Lacourt - critique

Résumé : « Machins d’art, une histoire croisée de l’art moderne, l’art contemporain et l’art brut » présente une partie de la collection d’œuvres du LaM, le musée d’art moderne, contemporain et brut de Lille Métropole au travers de vingt-deux thématiques pour mieux cerner les créations artistiques du vingtième et du vingt-et-unième siècle.

Critique : Vaste domaine que l’art. Comment s’y retrouver entre art moderne et art contemporain pour le néophyte ? Si l’on ajoute l’art brut, l’art asilaire, l’art naïf, les "arts outsiders" ou encore l’art conceptuel, un dictionnaire n’y suffirait pas. Et pourtant, ce livre richement illustré parvient à nous guider dans ce milieu et à clarifier ces différentes notions.

Le découpage en vingt-deux chapitres -et donc autant de thématiques- permet de mieux cerner les influences, les méthodes, les groupes, les liens ou leur absence entre les différents créateurs. On se passionne finalement pour les travaux présentés ici. On découvre également, à côté de figures célèbres comme Pablo Picasso, Fernand Léger, Max Ernst ou Henri Michaux, des artistes peu connus, comme André Bauchant, Yvonne Cazier, Jim Kaliski ou Raymonde Petit.

L’intérêt de ce recueil est de nous permettre de passer de l’un à l’autre et de voir comment une même approche les regroupe. A travers des sujets comme l’autodidaxie, l’atelier, ou encore les machines de guerre, nous parcourons une série d’œuvres, accompagnées de notices explicatives sur l’autrice et son travail.

On feuillette les pages et on découvre nombre de travaux réalisés au crayon et au papier, à la vidéo, avec des mosaïques ou encore, bien sûr, au pinceau et au burin.

On s’arrête devant tant de noms, tant d’œuvres que l’on pourrait ne jamais finir de lire l’ouvrage. Et pourtant, contre toute attente, arrive la dernière page. Alors, la magie s’arrête. Le livre se termine sur une série de questions-réponses, autour de ce que le public demande le plus souvent en venant visiter le LaM. En effet, toutes ces œuvres – et bien d’autres encore – sont des pièces du Musée d’art moderne, contemporain et brut de Lille Métropole, qui a fêté ses quarante ans d’existence en 2023.



Notons, à côté des textes, les reproductions de qualité ou les belles photographies des différentes œuvres. Cet ouvrage illustré constitue une porte vers un art ou plutôt vers des arts que l’on ne connaît que très peu ou pas du tout. Paradoxalement, les travaux qui suscitent le plus d’attention sont ceux qu’engendrent des personnes requises par la nécessité de produire, sans forcément chercher un besoin de reconnaissance. Les créations minimalistes issues d’un art conceptuel, où la démarche devient prépondérante par rapport à l’œuvre, ne provoquent pas le même enthousiasme.

On trouvera aussi au fil des pages les domaines qui touchent le plus dans ce vaste catalogue de créations hors normes.

Machins d’art, une histoire croisée de l’art moderne, l’art contemporain et l’art brut est une magnifique plongée dans un monde d’artistes éloignés des académies. On y découvre avec plaisir tout un panel d’œuvres étonnantes.