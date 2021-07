Madame Bovary - Gustave Flaubert - chronique du livre

Résumé : "Madame Bovary c’est moi", si cette phrase qu’on attribue à Flaubert, bien que sa légitimité fasse encore débat, tend à montrer le lien unissant l’auteur à son héroïne, un autre homme aurait pu également la prononcer, Yves Saint-Laurent.

Critique : A priori, le lien entre le couturier et l’héroïne de Flaubert ne semble pas évident. Il est pourtant bien présent. C’est en 1951, soit presque un siècle après la parution originelle de Madame Bovary, qu’Yves Saint-Laurent, alors étudiant, fait la rencontre d’Emma, lors d’un cours de français dans lequel il devait travailler sur cette œuvre qui le marquera profondément.

À la suite de cette lecture, survient un autre événement, marquant pour l’adolescent, qui viendra se télescoper avec le roman : le départ en catimini de sa mère pour un bal. Bien que tout jeune, Yves, aidé par les domestiques de ses parents, la suivra et l’observera danser une bonne partie de la soirée. Or, cet événement, à première vue anodin, va susciter un écho en lui, lui rappelant la scène du bal de Vaubyessard, où Emma découvrira un nouveau monde, évoluant progressivement vers son destin funeste.

Si cet épisode constitue l’élément déclencheur du déclin de la jeune femme, c’est que le quotidien avec Charles Bovary l’ennuie, tandis qu’elle se lasse également de la campagne.

Cette parenthèse mondaine lui rappelle que l’existence en ville est beaucoup plus exaltante que son quotidien dans le bourg normand où elle passe ses journées, plongée dans la lecture des récits de fiction. Rêveuse et friande d’histoires d’amours, Emma verra dans cette soirée le moyen de se rapprocher de ses héroïnes romantiques et voudra désormais renouer avec cette épiphanie.

Aujourd’hui encore, le roman de Flaubert est considéré, à juste titre, comme un chef-d’œuvre artistique. L’auteur évoque, avec beaucoup de finesse et de psychologie, le destin d’une femme que la littérature va pousser à sa perte. Pourtant, il ne faudrait pas résumer l’intrigue à son sous-titre, "mœurs de province". En vérité, l’intrigue est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît, notamment grâce à sa composition, qui emprunte à la fois au registre réaliste, tout en se situant à la croisée du roman de chevalerie et du récit romantique. En outre, la narration s’inscrit dans une tradition du roman psychologique.

Jules de Gaultier fera du nom d’Emma un substantif toujours utilisé, le "bovarysme", pour qualifier un état ou un sentiment d’insatisfaction. Si cette définition caractérise parfaitement la protagoniste, c’est que dans tout le roman, celle-ci ne cesse de courir après des moulins à vent et des chimères, rappelant le personnage de Don Quichotte, dont s’inspire clairement Flaubert pour écrire son histoire. En outre, la jeune femme ne parvient pas à trouver le bonheur dans la vie bourgeoise que lui propose son mari, médecin à Ry. Emma fantasme de quitter la province et de vivre une existence moins monotone. Ainsi, la lecture devient-elle pour elle le moyen d’assouvir cette soif d’aventures et de rêveries, bien qu’elle confonde le mensonge romantique et vérité romanesque, pour paraphraser le titre d’un ouvrage de René Girard, dans lequel est théorisée la notion de désir mimétique, qui prolonge une lecture passionnante du texte.

Cet ouvrage est un magnifique cadeau qui met en regard deux artistes, l’un des mots, l’autre de la mode. Malgré son jeune âge, Yves Saint-Laurent parvient à sublimer Emma, la rendant plus femme et plus vivante que jamais, grâce à des esquisses parfois érotiques, qui préfigurent le talent du couturier et sa capacité à sublimer le corps de la femme.

