Madame - la critique du film

Résumé : Saga familiale basée sur des images d’archives privées qui s’étalent sur trois générations. MADAME crée un dialogue entre Caroline, une grand-mère au caractère flamboyant, et son petit-fils cinéaste Stéphane, lors duquel les tabous de la sexualité et du genre sont remis en question dans un monde patriarcal à priori hostile à la différence.

Notre avis Elle a la voix presque métallique des grandes dames du cinéma. En réalité, il s’agit de la grand-mère de Stéphane, une bourgeoise épanouie, qui a fait affaire dans la mode et la brocante, qui fréquente la côte ensoleillée de la Méditerranée et qui peint des natures mortes très colorées. Elle se raconte au téléphone, en arguant cet Adieu sublime quand elle enregistre un message sur le répondeur. Elle s’est laissé filmer de nombreuses fois par son petit-fils, Stéphane, où elle s’est confiée sur son enfance, ses aventures amoureuses, ses déceptions sentimentales, et sa vie de mère. Madame est libre, profondément libre. Elle revendique depuis toujours son droit d’être une femme indépendante, avec ce ton si particulier, au point qu’elle fait penser à une Marguerite Duras ou parfois à Poupette, la fameuse grand-mère de la La Boum de Claude Pinoteau. Le projet même de filmer son existence ou sa grand-mère, relève chez le jeune Stéphane Riethauser d’une sorte d’intuition artistique folle. Car, en dehors même du montage, la matière filmique que le réalisateur a récoltée est proprement cinématographique, comme si la mise en scène avait été soigneusement pensée pendant l’enfance et l’adolescence du jeune homme.

Madame est le récit initiatique d’un garçon, Stéphane, un apprenti-cinéaste, qui apprend petit à petit à assumer son homosexualité pendant que sa grand-mère entreprend de se réconcilier avec les démons de son histoire. Le coming-out nécessaire s’opère dans une évidence et un combat à la fois. La seule qui ne saura pas quasiment jusqu’au bout du récit, c’est Madame, la grand-mère. Elle téléphone souvent, dépose des messages sur la bande du répondeur, elle esquive la réalité, Stéphane la fuit. Pourtant, l’amour qui les unit est magnifique. La beauté des phrases qu’elle prononce étincelle d’affection pour son petit-fils et la manière dont Stéphane lui-même se confie sur elle, trahit combien elle a compté dans sa construction d’intellectuel et d’artiste. Puis, ils se reconnaissent l’un l’autre. Elle dans sa liberté de femme d’affaire et de vieille dame, lui dans sa sexualité assumée et les livres qu’il écrit. Magnifique témoignage que cet amour qu’ils se vouent l’un l’autre, dans cet apprentissage de la liberté, dans cette histoire de vie où il est autant question d’amour familial, que d’émancipation féminine et de lutte politique.

L’émotion est très vive pendant tout le film. Le propos ne cède jamais au voyeurisme ou au narcissisme. Stéphane Riethauser emprunte son propre récit personnel pour parler de la difficulté à être soi chez chacun des spectateurs. Il y a dans cette aventure cinématographique originale un désir d’universalité qui permet au long-métrage d’échapper à l’autobiographie. La grand-mère incarne le combat que nombre de femmes mènent pour gagner leur liberté. Stéphane incarne la lutte que la communauté gay et lesbienne a dû mener pour se faire reconnaître et admettre au sein de sociétés conservatrices des années 80 et 90. On oublie souvent que la liberté sexuelle ne relève pas de l’évidence. En ce sens, Madame met peut-être en garde les spectateurs contre les risques d’un retour à une société réactionnaire. La figure de la grand-mère exprime alors les combats des anciens, qui ont permis aux générations d’après de gagner leur liberté de penser et d’agir.

Madame est un film d’une très grande originalité, tant dans la construction que dans sa finalité. Le documentaire connaît sur les écrans un regain de créativité depuis près de dix ans et cet exercice de style très personnel apporte un nouveau regard sur la manière d’aborder le monde. Chacun trouvera dans ce récit lumineux quelque chose qui lui est particulier, qu’il s’agisse, pour les uns, de la construction de son identité sexuelle, ou, pour les autres, du rapport qu’on entretient avec ses aïeux.