Madeleine, Résistante 1. La rose dégoupillée - Dominique Bertail, Jean-David Morvan, Madeleine Riffaud - la chronique BD

Résumé : Madeleine Riffaud, alias Rainer, est une femme de lettres, poétesse, reportrice, connue près de quarante ans après, sur insistance de Raymond Aubrac, pour ses exploits de résistante. Voici son histoire...

Tous les témoignages sont bons à prendre. À l’heure où pour certains, la Seconde Guerre mondiale n’est qu’un vague souvenir, où les idées autoritaires reviennent en force sur le plan politique, une piqûre de rappel de l’Histoire semble s’imposer. Et si l’aiguille est puissante, acérée et performante, alors c’est tant mieux. Le récit de Madeleine Riffaud, ici décortiqué et magnifié par Jean-David Morvan et Dominique Bertail, se révèle être ce rappel : une enfance déterminée, une adolescence percutée de plein fouet, et un début d’âge adulte en quête de la Résistance. Du courage, du courage, encore du courage, cette femme qui allie poésie, amour et réflexion en propose des tonnes, mais pas seulement. C’est une vraie féministe qui s’affirme dans ce premier tome, rappelant à tout le monde que la force, l’honneur et la volonté ne sont pas réservés aux hommes. Au contraire, les écueils supplémentaires qu’elle doit surmonter sont terribles mais accentue son héroïsme.

Dominique Bertail, Jean-David Morvan, Madeleine Riffaud / Dupuis

Cet héroïsme, mais aussi et beaucoup ce quotidien, car il ne faut pas oublier que la majorité de ce premier tome se passe dans un sanatorium perché dans la montagne, où Barthes qui va jaillir se glisse à côté d’anonymes qui vont mourir. Étrange comme le dessin semble se fondre dans la littérature, ce bleu et ce blanc rappelant ces pages à l’encre d’antan. Les surréalistes, Rilke ou même les poèmes de Riffaud elle-même rythment ces pages où le blanc, le vide n’est jamais anodin. Toujours triste, mélancolique, parfois violent, mais jamais dénué d’intérêt. Et le bleu vient jouer sur les regards, les joues, les lèvres comme s’il était rouge sang, adoucissant peut-être, sublimant assurément.

Dominique Bertail, Jean-David Morvan, Madeleine Riffaud / Dupuis

S’il fallait, pour cette rentrée, mettre un livre dans les mains des jeunes générations pour expliquer l’horreur de la guerre, de l’occupation, ou encore la beauté de la littérature et la passion, ce serait probablement celui là.