Magnificat - Virginie Sauveur - critique

Résumé : À la mort d’un prêtre, la chancelière du diocèse découvre abasourdie qu’il s’agissait d’une femme ! Contre l’avis de son évêque qui souhaite étouffer l’affaire, elle mène l’enquête pour comprendre comment et avec quelles complicités une telle imposture a été possible...

Critique : Les voies du Seigneur sont réputées impénétrables et le cinéma contemporain a rarement pris le temps de tenter de les explorer. Voilà l’occasion de réparer cette carence. En effet, ce film, adapté du livre Les femmes en noir d’Anne-Isabelle Lacassagne, interroge sur la place des femmes au sein de l’Église, là où le patriarcat règne encore plus pesamment qu’ailleurs. Si aujourd’hui les femmes peuvent exercer bien des métiers longtemps réservés aux hommes, la prêtrise ne leur est toujours pas ouverte, poussant certaines à recourir à quelques subterfuges qui, s’ils n’ont jamais été révélés, peuvent volontiers se concevoir.

Le film s’ouvre sur l’annonce de la mort d’un prêtre. Certes triste mais finalement banal et sans doute pas assez substantiel pour en faire un sujet cinématographique. Sauf que très vite, on apprend que ce décès est entouré d’un mystère dont on ne découvre la teneur qu’après de longues minutes de suspense. Et oui, ce prêtre était une femme. Par quel miracle personne n’a rien remarqué durant toutes ces années ? Comment Dieu a t-il permis une telle supercherie ? La première tentation de l’évêque (François Berléand) est d’étouffer le scandale mais c’est sans compter sur la ténacité de la chancelière diocésaine (Karin Viard), une femme laïque, bien décidée à faire toute la lumière sur cette affaire et à dévoiler, au passage, quelques secrets jusque-là trop bien gardés, en particulier sur le célibat des prêtres.

Le premier long-métrage de Virginie Sauveur (qui s’est jusqu’à présent plutôt consacrée à l’écriture et à la réalisation de téléfilms, essentiellement pour Arte) vaut surtout pour son enquête mystérieuse et captivante, soutenue par un scénario justement rythmé entre comédie et authentiques révélations. En dehors de l’aspect religieux, Magnificat pose un regard curieux et presque étonné sur ces êtres, à la fois prisonniers et victimes de croyances d’un autre âge, donnant une dimension particulièrement humaine à ce qui s’annonçait comme un thriller clérical. Ne souhaitant nullement se lancer dans une diatribe contre l’univers catholique, les scénaristes ont tôt fait de désacraliser les hommes d’Église pour n’en faire que des hommes tout simplement, atteints de maux de dos ou capables de s’invectiver comme tant d’autres collègues de bureau.

Parallèlement se développe l’histoire du fils de Charlotte à la recherche de l’identité de son père. Un élément supplémentaire pour confirmer que ce sujet original s’intéresse, à travers les coulisses du parcours individuel de ses personnages, autant aux existences contrariées qu’à la force de transgression et de manipulation de ceux qui ont décidé de mener leur vie comme ils l’entendent, envers et contre tout.

Incarnant le personnage central de cette quête de vérité, Karin Viard se drape d’une élégante sobriété pour faire briller cette femme à la fois énergique et lucide qui suscite une immédiate empathie. Entourée des toujours impeccables François Berléand et Patrick Catalifo ainsi que du jeune Maxime Bergeron (qui, après avoir été révélé par ASKIP, une série de France Télévisions, n’en finit plus de confirmer l’étendue de son talent), elle n’a aucun mal, malgré une mise en scène trop sage, à capter l’attention autour de cette réflexion bien menée sur la nature humaine et ses failles.

Un film qui mérite de recevoir la bénédiction d’un public de fidèles amateurs d’histoires solidement ancrées dans la réalité, athées et croyants confondus.