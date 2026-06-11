Magnus - Benjamin Ree - critique

Résumé : Magnus, c’est Magnus Carlsen, jeune prodige norvégien des échecs, qui deviendra Grand Maître à seulement treize ans, et sera champion du monde pour la première fois en 2013, à vingt-trois ans.

Critique : Ce documentaire, très instructif, peut être regardé par tous, y compris ceux qui ne s’intéressent pas particulièrement à cette discipline, ni même ne savent y jouer.

Le récit chronologique retrace l’étonnant parcours de ce surdoué, d’abord grâce à des images d’archives familiales, puis par des reportages télévision de championnats d’échecs.

Ce qui frappe en premier lieu, c’est l’investissement total de toute une famille autour du jeune prodige. Dès lors que Magnus fait preuve de ses incroyables qualités de joueur, l’horloge de la famille va se caler sur ses entraînements, ses déplacements, la présence de tous (père qui est aussi un coach discret, mère et ses deux sœurs) aux parties cruciales...

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Une prouesse, certes quelque peu démonstrative, montre le jeune homme de dos et les yeux bandés, battre en même temps dix adversaires, qui eux sont en situation "normale" de jeu.

Celui, qui a été surnommé le "Mozart" des échecs, a été par cinq fois champion du monde, reste l’un des joueurs les plus titrés de cette discipline. Discipline qui peut s’apparenter à un jeu de société pour les amateurs, mais qui est aussi un sport cérébral reconnu par le Comité Olympique International depuis 1999.