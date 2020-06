Mais vous êtes fous - la critique du film

Résumé : Roman aime Camille, autant qu’il aime ses deux filles. Mais il cache à tous un grave problème d’addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu’il a de plus cher. L’amour a-t-il une chance quand la confiance est rompue ?

Critique : Qu’il s’agisse de Trainspotting en Grande-Bretagne ou de Panique à Needle Park aux Etats-Unis, les grands films anglo-saxons sur la dépendance à la drogue dure ont érigé le couple et l’amour comme des solutions pour s’en sortir le plus dignement possible. Oubliant ce romantisme de supermarché, l’approche qu’Audrey Diwan adopte pour traiter du problème prend justement la question à l’envers en choisissant de nous raconter l’histoire vraie d’un couple que la drogue a fait exploser. L’usage de cocaïne, telle qu’elle apparaît dès la scène d’ouverture, en jouant sur l’énergie que lui apportent la musique et le montage, est à l’image du film dans son ensemble, à savoir un travail astucieux sur le hors-champ.

© 2018 Wild Bunch / Crédit photo : Manuel Moutier

La façon dont Audrey Diwan a conçu son premier long-métrage, avec le parti pris assumé de ne jamais voir le personnage de Roman se prendre un rail de coke, ouvre la porte à un large champ des possibles. Il devient en effet envisageable que d’autres choses nous aient été dissimulées. Ainsi, lorsque Camille commence à douter de la fidélité de son mari, le spectateur peut tout à fait prendre cette alternative comme concevable. De cette manière, la réalisatrice parvient à nous faire efficacement partager la perte de confiance qui gangrène ce couple.

Car tout le sujet est là, dans la difficulté que peut avoir un couple à subsister quand bien même il devient difficile de croire en l’autre. Car, contrairement à Jusqu’à la Garde, qui s’est imposé comme nouvelle référence du film de divorce, mais dans lequel il n’était pas aisé d’accorder sa confiance au personnage de mari violent, ici on veut donner sa deuxième chance au mari toxicomane. Le fait qu’il soit interprété par l’adorable Pio Marmaï n’y est évidemment pas pour rien.

© 2018 Wild Bunch / Crédit photo : Manuel Moutier

Face à lui, le jeu incarné de Céline Sallette permet d’équilibrer l’énergie au sein de ce couple. Mais l’idée que cette énergie soit le fait d’un usage excessif de cocaïne, fait beaucoup perdre du pouvoir glamour que lui insuffle ce casting. C’est d’ailleurs ce sentiment de gêne vis-à-vis de l’idée que l’on puisse difficilement être à la fois un fêtard outrancier et un père de famille respectable, que Diwan a pensé à calqué son titre sur celui du tube de Benny-B -que l’on entend d’ailleurs pour figurer cette fameuse excentricité qui a séduit sa femme.

Enfin, lorsque l’on découvre que Camille est elle aussi, indirectement, victime d’addiction à la cocaïne, il devient évident que sa dépendance affective n’en est que plus néfaste pour elle. Or, dans la continuité de ce travail sur le hors-champ, le film ne résout pas de manière claire la question de ce couple. L’ellipse finale ne nous en dit en effet pas davantage que Camille et Roman finissent par se séparer, mais ne nous permet surtout pas de déterminer de manière concrète si Diwan veut nous dire qu’ils peuvent encore s’aimer ou pas. La frustration est terrible, mais la question mérite d’être posée, et on peut la remercier de l’avoir fait de manière aussi emballante.