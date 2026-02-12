Manuel de résistance à l’emprise technologique, Comment ne pas se laisser manipuler à l’ère de l’intelligence artificielle – Bruno Giussani - chronique livre

Résumé : « Manuel de résistance à l’emprise technologique, Comment ne pas se laisser manipuler à l’ère de l’intelligence artificielle » débute sur une anecdote, une question posée à ChatGPT : s’il était le diable, que ferait-il pour détruire l’humanité ? L’intelligence artificielle répond avec un plan bien structuré puis demande si l’utilisateur souhaiterait aussi savoir ce qu’elle ferait pour améliorer l’humanité si elle était un ange. À partir de là, une autre question se pose : « Si les machines savent ce qu’elles peuvent faire, nous, le savons-nous ? »

Critique : Dans cet essai, Bruno Giussani aborde plusieurs aspects de l’IA. Comment fonctionne-t-elle ? Non pas la manière de compiler les données par les réseaux de neurones artificiels, mais plutôt : comment ceux qui créent ces algorithmes les forment-ils à répondre ? Et qui se cache derrière "ceux" ? En découvrant qui sont les organisations travaillant sur ces nouvelles technologies, on saisit leurs motivations, leurs enjeux et les raisons de leurs décisions.

Bruno Giussani explique comment certaines personnes peuvent utiliser ces algorithmes d’une manière néfaste. Car l’IA est un outil et, comme un marteau ou un couteau, il peut aussi bien construire et aider l’homme que détruire et le tuer. L’important est l’intention derrière son utilisation.

L’auteur soulève un autre point capital : comment notre cerveau réagit dans les échanges avec les différents LLM (Large Language Model), ces assistants conversationnels.

En effet, cela permet de percevoir beaucoup mieux l’impact qu’ils peuvent avoir.

Bruno Giussani montre aussi que nombre de réflexions sur l’IA remontent plus loin qu’à l’arrivée des chatbots et peuvent concerner d’autres domaines. Des questions de fond se posent dans plusieurs pays.

Cet essai présente donc les risques de l’intelligence artificielle, souvent liés au fait que l’avancée technologique passe avant le bien-être de l’humanité.

Mais Bruno Giussani ne s’arrête pas là : il se penche aussi sur les solutions pour ne pas se laisser manipuler. Elles se situent à différents niveaux : supranational, étatique, collectif, individuel.

L’encadrement peut être juridique, législatif ; il peut également résulter de stratégies militaires, puisqu’un sixième corps d’armée est envisagé dans certains états : le cognitif ou l’esprit, après la marine, l’air, la terre, l’espace et le cyberespace. Mais à notre échelle, il existe des solutions que nous pouvons mettre en route collectivement : recréer des espaces de rencontres réels, hors caméras, et renouer des liens sociaux. Au niveau individuel, nous pouvons réaliser qu’elle est une simulation d’intelligence et non une personne synthétique. Elle ne comprend pas et répond par analyse statistique extrêmement rapide pour créer les phrases les plus appropriées. Nous pouvons aussi apprendre à nous connaître et veiller à notre santé pour ne pas laisser les algorithmes influencer nos décisions.

Car tout l’enjeu des années à venir repose là : rester maître de ses décisions malgré le nuage d’informations contradictoires dans lequel nous sommes plongés, très clairement décrypté par Bruno Giussani. Les algorithmes ont tendance à nous enfermer dans une sphère où les réponses correspondent à nos attentes et visent à nous maintenir sur un chemin restreint plus qu’à nous ouvrir l’esprit. Et cette démarche-là, ses effets et causes sont aussi très bien analysés par Bruno Giussani.

L’auteur évite tout langage complexe pouvant perdre le lecteur qui n’est pas féru de technologie et rend ainsi accessible l’ensemble de son livre.

Manuel de résistance à l’emprise technologique, Comment ne pas se laisser manipuler à l’ère de l’intelligence artificielle est un essai passionnant et même nécessaire. Il nous aide d’une part à comprendre l’intelligence artificielle et ses risques, d’autre part, à réfléchir aux meilleures solutions pour nous protéger.