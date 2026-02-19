La famille Addams - Barry Sonnenfeld - critique

Résumé : Coulant des jours paisibles et délicieusement macabres dans leur manoir hanté, Gomez, Morticia et leurs enfants Mercredi et Pugsley voient leur quotidien chamboulé le jour où se présente à leur porte un homme ressemblant trait pour trait à l’oncle Fétide, disparu ving-cinq ans plus tôt. Mais ne s’agirait-il pas d’un imposteur cherchant à faire main basse sur leur trésor caché ?

Critique : Il est des films dont la seule évocation de la bande originale ravit immédiatement le spectateur. Trente-cinq ans plus tard, La famille Addams s’affiche comme une comédie délicieusement impertinente, où les méchants sont gentils et le goût de la provocation constitue le fil conducteur principal du scénario. Les Addams sont riches, ce qui leur permet d’ailleurs de s’adonner en toute tranquillité à leurs rituels maléfiques dans un magnifique manoir ; mais nombreux sont ceux qui convoitent les Louis d’or caché dans une salle secrète, au point de faire réapparaître l’oncle Fétide sous le figure d’un escroc attachant. Mais la smala morbide ne tarde pas à découvrir la supercherie.

Anjelica Huston, Raúl Julia © Condor Distribution

La famille Addams fait déjà penser à ce qui constituera le succès de la franchise Harry Potters. En effet, l’intérêt majeur du film demeure la vie quotidienne des habitants du manoir où tout est voué à leur passion principale : la noirceur. Les enfants jouent aux jeux de fléchette l’un sur l’autre, la mère coupe la tête des roses pour ne conserver que la tige, etc. Et il y la Chose, manifestée dans une main coupée qui arpente avec ravissement les longs couloirs du château hanté. Force est de constater que le long métrage n’a pas vieilli d’un trait et que le spectateur rie franchement de toutes les situations cocasses qui s’enchaînent.

Il faut dire que la réussite du film s’explique par le jeu des acteurs qui incarnent avec conviction les protagonistes issus de la série télévisées et de la bande dessinée de Charles Addams. Anjelica Huston et Raúl Julia sont résolument les plus jubilatoires dans le film. Ils interprètent le couple de parents, des amoureux fous, adeptes de pratiques gentiment sataniques. Les deux plus jeunes adoptent des comportements tout aussi drôles, notamment la petite fille (Christina Ricci) qui est incapable de décrocher le moindre sourire. Cette famille, faussement déprimée, est entourée d’une galerie de personnages tout autant drôles et attachants, comme ce juge qui n’attend que de faire expulser ses voisins ou cette mère terrible qui envoie son fils maladroit jouer les oncles disparus.

Christina Ricci © Condor Distribution

La reprise du film sur les écran français, à l’occasion de son trente-cinquième anniversaire, permettra aux spectateurs ayant vu La famille Addams à sa sortie de faire découvrir aux plus jeunes l’un des films cultes des années 90. L’humour, jamais gras ou vulgaire, est bon enfant ; et la fiction se déroule avec bonhomie et rythme. Bien sûr, on est loin des images de synthèse qui affluent dans tous les longs-métrages actuels. On perçoit bien le côté artisanal des effets spéciaux et, il faut le préciser, c’est tout à fait agréable.

Les costumes et décors contribuent au plaisir du spectateur. Il faut souligner les tenues exceptionnelles d’Anjelica Huston qui se dandine avec grâce dans les rues ou son manoir désenchanté. Tout est fait pour susciter le rire, même si le scénario ne lésine pas non plus sur l’intérêt de la fiction. Trente-cinq ans est le plus bel âge de la maturité, diraient certains. La famille Addams en tout cas ne dément pas l’adage !