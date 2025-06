Marcel et Monsieur Pagnol - Sylvain Chomet - critique

Résumé : A l’apogée de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d’une rédactrice en chef d’un grand magazine féminin pour l’écriture d’un feuilleton littéraire, dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses premières amours... En rédigeant les premiers feuillets, l’enfant qu’il a été autrefois, le petit Marcel, lui apparaît soudain. Ainsi, ses souvenirs ressurgissent au fil des mots : l’arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs, l’expérience de l’écriture. Le plus grand conteur de tous les temps devient alors le héros de sa propre histoire.

Critique : Quinze ans après L’Illusionniste, et un bref détour par le cinéma en prises de vues réelles, Sylvain Chomet est de retour à Cannes et à Annecy avec un troisième long-métrage d’animation qui rompt, dans le ton et le traitement, avec ses deux précédents dessins animés.

En effet, pour la première fois depuis Les Triplettes de Belleville, le réalisateur introduit des dialogues car il était, selon lui, impossible de restituer la vie de l’écrivain Marcel Pagnol sans recours à la parole. Si le processus est inhabituel pour lui, le film, sans atteindre les sommets de ses deux frères aînés, est une jolie réussite.

Copyright Wild Bunch Distribution

Pour ce nouveau film, le dessin est beaucoup plus photoréaliste, là où Chomet nous avait habitués à des designs de personnages et décors qui s’amusaient de la déformation des corps et se jouaient des proportions. Le tracé est précis et détaillé. On retrouve le goût prononcé du cinéaste pour le Paris des Années folles et d’après-guerre, son foisonnement artistique et intellectuel.

Cependant, le film biographique est toujours un exercice compliqué, susceptible de négliger de grands pans de la vie de la personnalité qu’il met en scène. Pour des raisons d’efficacité vis-à-vis du public, Chomet a choisi de se concentrer sur la vie sentimentale et la carrière de dramaturge et de cinéaste de Pagnol. Sa carrière de romancier n’est que brièvement évoquée. Le cinéaste ne renonce pourtant pas à la fantaisie qui fait son style cinématographique, à travers la dimension fantastique des fantômes de la mère de Marcel Pagnol et de l’enfant qu’il a été, la malice des dialogues et la photographie douce et chaleureuse comme la Provence.

Copyright Wild Bunch Distribution

En outre, Marcel et Monsieur Pagnol est un film à hauteur d’hommes, faisant l’économie des mouvements de caméras pour, comme au théâtre, donner à voir les personnages et leurs actions dans l’espace et le temps.

Le parcours de Pagnol semble également faire écho à celui de Chomet, qui a dû lui aussi, pendant plusieurs années, composer avec les métiers alimentaires avant d’embrasser la carrière d’auteur de bandes dessinées et de réalisateur qu’il souhaitait, a créé son propre studio d’animation en Écosse comme Pagnol créa ses studios de cinéma à Marseille, et alterne aujourd’hui encore succès critiques et projets plus confidentiels. Humble et discret, il fait son petit bonhomme de chemin, sans chercher la gloire, mais la reconnaissance qui est la sienne est amplement méritée.