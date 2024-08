Marécage T.2 : Prospero - Antonio Zurera - la chronique BD

Résumé : Rappelé à la Cour de Palantia, Prospero compte bien sur son image de galant pour se faire sous-estimer et s’imposer. Au loin, dans le Marécage, la sauvage Sombra protège la fille que l’on pense être de sang royal, mais jusqu’à quand ?

Critique : Rien de tel qu’un complot pour attiser la curiosité du lecteur. Dans un monde de fantasy, si l’on se rend compte que chaque personnage est susceptible d’être éliminé, cette curiosité devient addiction, et cela Antonio Zurera l’a bien compris : à la Cour de Palantia, les conspirateurs cherchent à prendre le pouvoir mais tout en ménageant les susceptibilités, tandis que le champ de bataille commence à prendre de l’ampleur, dans deux endroits différents, aussi bien géographiquement que tactiquement, puisqu’une bataille navale va se jouer dans ce tome 2. Mais cette série ne se nomme pas Palantia, mais bien Marécage, et ce n’est pas un hasard. Ce lieu servant d’exil, de prison et de jungle fantastique est bien au coeur des destins, car ils sont nombreux à y avoir trouvé refuge, même si leur vie ne tient qu’à un fil. Ainsi, alors que des escadres et des bataillons commencent à se mettre en branle, c’est une quête plus humaniste, non sans dangers, qui se déroule dans les arbres et les roseaux du marais. Et petit à petit, le mystère qui entoure Sombra n’est plus si épais, et l’on comprend que les destinées sont prêtes à se relier, mais pour cela il faudra attendre au moins un tome 3, preuve du rythme croissant mais serein choisi par le scénariste.

© Dupuis / Zurera

En plus d’un scénario élaboré, Antonio Zurera peut se targuer de posséder un style unique. Ses personnages, parfois monochromes, hybrides d’animaux et d’humains, ont quelques accents de dessin animés pour enfants mais qui se seraient perdu rapidement dans des postures trop belliqueuses ou lascives pour être sur Gulli. Le tout est encadré par un monde changeant, un décor diffus rappelant les tableaux de Turner, et la page consacré au départ de la flotte, entre vagues et nuages d’un bleu nuit, claque aux yeux du lecteur par sa fougue et sa vitalité. Un flux élémentaire se dégage en effet de ces pages tout au long de la lecture, emprisonnant dans ce monde changeant et élégant.

© Dupuis / Zurera

Suite solide d’une série audacieuse, ce tome 2 baptisé Prospero nous emmène toujours plus profondément dans le Marécage, dans Palantia et dans les méandres de personnages aussi intéressants qu’inédits.