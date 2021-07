Maria by Callas - la critique du film

Résumé : "Il y a deux personnes en moi, Maria et la Callas…" Artiste en quête d’absolu devenue icône planétaire, femme amoureuse au destin hors du commun, "Maria by Callas" est le récit d’une vie exceptionnelle à la première personne. Callas dévoile Maria, et révèle une personnalité aussi enflammée que vulnérable. Un moment d’intimité auprès d’une légende et toute l’émotion de cette voix unique au monde.

Notre avis : Si le nom de Maria Callas ne vous évoque rien, ou très peu (peut-être uniquement celui de l’actrice principale de Médée, de Pasolini, pour les plus amateurs de cinéma), il n’y a pas de quoi s’en vouloir : quarante ans après le décès de la cantatrice, plus aucune chanteuse d’opéra n’a réussi à acquérir un statut de star similaire au sien, et son art a depuis beaucoup perdu de sa notoriété auprès du grand public. Pourtant, découvrir aujourd’hui le parcours de « la Callas », aussi bien sur le plan de sa carrière fulgurante que de sa vie personnelle trépidante, est une excellente occasion de s’interroger sur cette notion de « star », celle-ci bien moins en évolution depuis les années 50 que les modes musicales, par nature si précaires. C’est sans doute cette question intemporelle du rapport à la popularité qui a interpellé le jeune réalisateur Tom Volf, qui avoue lui-même ne connaître le nom de Maria Callas que depuis le début de ses recherches sur le sujet, il y a de cela quatre ans. Sa volonté, qui apparaît flagrante dans son travail, de faire partager sa récente fascination pour la diva grecque, se conjugue à un soin particulier dans la création : un dispositif original qui interpelle directement le spectateur.

Copyright Fonds de Dotation Maria Callas

L’excellente idée qui différencie son biopic documentaire du tout venant des reportages, qui se construirait sur une compilation d’images d’archives commentées par divers spécialistes et autres témoins, est le parti-pris audacieux de faire en sorte que -à quelques légers contre-exemples près !- la seule et unique voix audible soit celle de Maria Callas elle-même. Au-delà bien sûr des inévitables extraits de concerts (qui eux-mêmes profitent d’ailleurs d’une numérisation qui leur apporte une qualité audiovisuelle impressionnante), le montage des enregistrements, audio ou vidéo, de la Callas permettent de réunir tout un panel de témoignages à la première personne inédits. Mais, puisque ces seules archives ne permettaient pas de construire une narration suffisante à explorer le personnage, le réalisateur a également dégoté des courriers personnels et non édités, et les a fait lire à une actrice qui avait déjà incarné Maria Callas, Fanny Ardant. C’est assurément le caractère intime du contenu de ces passages épistolaires qui assure au long-métrage de découvrir pleinement le ressenti de la chanteuse au fur et à mesure de sa glorieuse carrière, et le tout avec une sincérité à fleur de peu à laquelle il est impossible de rester insensible.

Copyright Fonds de Dotation Maria Callas

Avec un respect presque religieux à l’égard de la Diva, le documentaire tisse ainsi ce qui s’apparente davantage à une conversation privée entre Callas et le public (un beau paradoxe !) qu’à une banale leçon d’Histoire, au sens le plus didactique du terme. Une telle plongée dans le palais intérieur de celle qui fut la plus grande vedette internationale des années 50-60 est une expérience de cinéma qui n’a pas vocation à ne s’adresser qu’à ses seuls fans. Les turpitudes d’une gloire méritée mais foudroyante, les remises en question face à un public intransigeant et surtout les rapports avec les hommes, et un en particulier... tout est fait pour que le spectateur apprenne à connaître au mieux cette femme, sans jamais tomber dans le piège du sensationnalisme putassier, ni du voyeurisme indécent.

En fin de compte, et que l’on adhère ou non au charme magnétique et au talent de Maria Callas, il faut au moins reconnaître à ce projet de jouer sur un équilibre délicat entre pudeur et intimité, et c’est cette harmonie qui en fait un véritable modèle dans le domaine de la biographie, qu’elle soit musicale ou non.