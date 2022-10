Maria rêve - Lauriane Escaffre, Yvo Muller - critique

Résumé : Maria est femme de ménage. Mariée depuis vingt-cinq ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l’École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l’école, et découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et l’audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ?

Critique : Elle a dépassé la quarantaine. Elle fait partie de ces gens de peu que la société déconsidère. Elle s’appelle Maria et, comme toutes les femmes, sa vie est complexe et simple à la fois : une maison en Seine-et-Marne qui la contraint à faire des kilomètres chaque jour dans le RER D pour rejoindre son domicile, une patronne qui vient de décéder et et dont la fille la renvoie brutalement comme une malpropre. Mais une fenêtre de bonheur l’attend dans une célèbre école parisienne des beaux-arts : elle y sera à nouveau agent d’entretien, certes, mais surtout fera la découverte de ses propres penchants artistiques.

Maria rêve est un film sensible et délicat qui offre, en pleine crise de salles vides, un petit moment simple de rires et de joie. Karin Viard y est pour beaucoup. Elle endosse son personnage avec une véritable douceur. C’est un rôle qui tranche avec des personnages parfois vulgaires qu’elle a eu l’habitude de jouer. Maria est une sorte de Fantine des temps modernes. Il y a de la bonté, de l’amour, de la naïveté dans son jeu. Mais il y a surtout la volonté de se sortir d’un quotidien un peu triste avec un mari qui la regarde à peine, une fille qui lui a tourné le dos et une activité professionnelle peu valorisante. L’héroïne se confronte avec un univers artistique qu’elle ne connaît pas. Elle y côtoie des œuvres parfois de bon goût, et d’autres plus étranges. Les étudiants qui déambulent dans les couloirs semblent des extraterrestres pour elle, jusqu’à ce qu’elle fasse la connaissance d’une apprentie artiste, pleine d’ingéniosité. Et puis, il y a Hubert, ce mammouth des Beaux-Arts, comme tout le monde dit ici, et qui va transformer son existence.

Maria rêve est une opportunité pour le spectateur de se sortir d’un quotidien un peu fade. On rit délicatement, on se fait plaisir et l’on se prend d’affection pour le couple original formé par Maria et Hubert. Le scénario ne cède jamais à la facilité et la mise en scène volontairement hirsute permet de passer un très agréable moment. Les réalisateurs évitent avec brio les poncifs du film social ou au contraire les caricatures d’un certain parisianisme. Chaque personnage habite le récit avec générosité grâce notamment à des dialogues d’une indéniable fraîcheur.

Maria rêve est une œuvre conçue pour le plaisir du spectateur. Ni trop long, ni trop court, il aidera à passer la pluie et la grisaille d’automne.