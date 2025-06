Matisse Méditerranée(s) – sous la direction d’Aymeric Jeudy - chronique livre

Résumé : « Matisse Méditerranée(s) » raconte le rapport de l’artiste Henri Matisse à la mer Méditerranée. Comment la lumière de cet espace maritime a influencé son œuvre : peinture, sculpture, dessin ou vitrail ? Quelles étaient la démarche et les recherches artistiques que menait Henri Matisse ? Quel bestiaire marin a enrichi son univers ? Autant de questions qui trouvent des pistes de réponses dans ce catalogue.

Critique : Cet ouvrage collectif réunit énormément de contributeurs. Les essais ont été rédigés par Aymeric Jeudy, Claire Gooden, Simon Kelly, Chantal Thomas, Poppy Sfakianaki, Camille Frasca et Anne Coron. Aline Agret, Marie Bournonville, le frère Marc Chauveau, Marion Duvigneau, Melissa Gardner, Yvan Gastaut, Pierre-Antoine Gérard, Ludovic Laugier, Heather Lemonedes Brown, Delphine Ménage, Mouna Mekouar, Marie-Thérèse Pulvenis de Seligny, Laurence Schlosser, Dominique Szymusiak, Anne Théry, Véronique Thuin-Chaudron et Popy Venzal ont rédigé les notices. Leur travail commun a donné ce catalogue passionnant consacré à l’exposition « Matisse Méditerranée(s) », qui se déroule au musée Matisse de Nice du 7 mai au 8 septembre 2025.

Les auteurs ont eu la bonne idée de mélanger textes et reproductions des œuvres exposées dans ce musée. Sept essais et de nombreux articles commentant des peintures permettent de comprendre comment Henri Matisse a absorbé et utilisé dans ses créations les paysages, la lumière et aussi l’histoire des civilisations méditerranéennes. L’artiste a creusé tout au long de sa vie de nouveaux sillons : fauvisme, aplanissement des perspectives ou papiers découpés, pour se rapprocher d’une épure des couleurs et de la ligne. Pendant un demi-siècle, passant de plus en plus de temps dans le sud de la France, Henri Matisse a voyagé pour découvrir et voir d’autres lieux. Il a visité la Polynésie, mais a surtout fait le tour de la Méditerranée : Italie, Corse, Espagne, Algérie, Maroc... Il a parcouru un grand nombre de villes, s’est enrichi des sensations colorées, lumineuses, pour après mélanger ces influences et créer son propre style.

Ce catalogue permet de comprendre comment le peintre a procédé tout au long de sa vie pour créer, comment il est devenu une sorte de passeur des cultures anciennes, à travers l’art moderne.

On apprend également quel rôle a joué la grande histoire dans son travail. La guerre de 39-45 l’a poussé à s’interroger, à explorer des mythes grecs plus sombres, moins solaires, comme ceux de Pasiphaé, d’Europe, ou du Minotaure.

Intérieur aux barres de soleil, Nice, 22-23 octobre 1942, huile sur toile, 73x50,3cm. Copyright Musée Henri Matisse, Le Cateau-Cambrésis, Département du Nord/Philippe Bernard. Copyright In Fine Éditions 2025.

En plus de ces réflexions et analyses, il y a les travaux de Henri Matisse. Ce catalogue présente de magnifiques reproductions. Les couleur vives sont respectées. A côté des tableaux et dessins, on trouve aussi des photos et des cartes postales, des extraits de carnets, un plan des voyages en Méditerranée. Toutes les œuvres exposées ne sont pas reproduites dans ce catalogue, mais il y en a suffisamment pour prendre énormément de plaisir à entendre la mer à travers ces nombreuses toiles.

De plus, tout le travail d’illustrations de poèmes de Ronsard ou encore de textes de Montherlant sont évoqués. Cet ouvrage, enrichi de la liste des créations exposées, des parcours des auteurs, d’une bibliographie conséquente, donnera envie au lecteur de découvrir l’œuvre de Henri Matisse et sa quête de stylisation de plus en plus poussée de la lumière et des couleurs.

Le livre est en édition bilingue, française et anglaise. Le magnifique travail de reliure, ainsi que la couverture sobre et belle, démontre que l’objet est d’aussi bonne qualité que son contenu.