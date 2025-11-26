Le voyage dans la Lune – Jean Lecointre – la chronique BD

Résumé : Le prince Caprice est l’enfant gâté du roi de la Terre, V’lan, qui aimerait céder le fardeau de la couronne à son fils. Ce dernier ne se montre cependant guère intéressé, au contraire du savant Miscroscope, conseiller du roi. Lorsque V’lan demande à son fils ce qu’il désire, ce dernier répond… la Lune ! Désireux de se débarrasser du gêneur, Microscope organise le voyage sur l’astre inconnu : mais c’était sans compter que lui-même, ainsi que le roi, finiront par s’y rendre, et ils vont découvrir là-bas une toute autre civilisation, les Sélénites ! Là-bas, les enfants sont fabriqués, les femmes sont divisées en deux catégories – les « utiles » et les « décoratives » – et l’amour est une dangereuse maladie. Manque de chance, le prince Caprice tombe amoureux de la princesse Fantasia, causant de grands remous dans la société sélénite…

Critique : Opéra-féérie librement inspiré des romans de Jules Verne, Le voyage dans la Lune fut l’un des grands succès de Jacques Offenbach en son temps, qui est régulièrement rejoué depuis, tant son potentiel comique reste intact. Le roman-photo de Jean Lecointre s’appuie sur la mise en scène d’Olivier Feedj –conçue pour l’opéra de Montpellier, celle-ci a connue un grand succès et fait le tour des opéras de France – pour proposer un récit enlevé, très drôle et fidèle à l’œuvre originale. Pour ce faire, Jean Lecointre a réalisé de multiples portraits des acteurs de l’opéra orchestre de Normandie Rouen – crédits en fin d’album – dans leurs costumes pour insérer au fil du récit leurs images et les associer aux décors, avec des insertions de dialogues bien senties. On conserve bien sûr toute la drôlerie de l’œuvre originale, renforcée ici par le caractère totalement décalé des costumes d’Olivier Fredj, avec une mention particulière pour les atours de Sélénites. On rit de bon cœur en lisant cette histoire loufoque, qui n’en aborde pas moins des sujets encore d’actualité – l’objectification des femmes, le rapport au pouvoir…

© Jean Lecointre, costumes d’Olivier Fredj / Actes Sud BD

Le voyage dans la Lune séduit à la fois par son audace – avec le choix du roman-photo, très pertinent ici – et par ce mariage réussi entre opéra et bande dessinée. L’album s’accompagne d’un enregistrement, disponible via un QR code réalisé par le Bru Zane Label, label discographique dont l’ambition est de redonner vie au répertoire romantique français. L’album prolonge autant qu’il dialogue avec l’œuvre d’Offenbach. C’est une belle façon également de faire découvrir, par un autre biais, la musique classique au jeune public. Par son humour et son ambiance, l’album est en effet idéal pour les enfants, qui goûteront autant les costumes que les dialogues.

© Jean Lecointre, costumes d’Olivier Fredj / Actes Sud BD

Avec ce Voyage dans la Lune, Jean Lecointre réussit le pari audacieux de faire dialoguer bande dessinée et opéra en proposant un récit mené tambour battant en forme de roman-photo. Une très belle découverte, qui plaira à celles et ceux qui aiment l’opéra autant qu’à tous les jeunes curieux.